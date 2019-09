Historischer Tiefstand

Landkreis/Verden – „Wir hatten noch nie eine Arbeitslosenquote von nur 3,7 Prozent im Monat September. Ich denke, das könnte man als einen historischen Tiefstand im Landkreis Verden bezeichnen.“ Mit einem zufriedenen Blick schaut Christoph Tietje, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, auf. Vor ihm liegt der Arbeitsmarktreport für den September 2019. Auch Jan Schäfer vom Landkreis zeigt sich zufrieden: „Mit Blick auf die letzten fünf Jahre befindet sich die Zahl derjenigen, die Arbeitslosengeld beziehen, auf einem absoluten Tiefstand“, fügt er Tietjes Erläuterungen hinzu.

Somit sei die konjunkturelle Eintrübung auf dem Arbeitsmarkt – entsprechend der Einschätzung aus dem Vormonat – noch nicht im Bezirk Nienburg-Verden erkennbar. Tatsächlich sei der im Vormonat gemeldete leichte Rückgang der Arbeitslosenzahlen zum Ende des dritten Quartals noch deutlicher ausgefallen. Dieser Trend könnte unter anderem damit erklärt werden, dass viele junge Menschen unter 25 Jahren jetzt eine Ausbildung begonnen haben. Im aktuellen Betrachtungsmonat ist ihre Zahl um 320 junge Erwachsene auf 1 276 gesunken. „Es ist erfreulich, dass die Vorjahreswerte wieder deutlicher unterschritten wurden“, so Tietje. Außerdem konnten alle Personengruppen im Wirkungskreis der Arbeitsagentur von einer stabilen Arbeitsmarktlage profitieren.

Die rekordverdächtige Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent im Landkreis lag im Vorjahr noch bei 4,3 Prozent. Ebenfalls einen starken Rückgang von 12,6 Prozent könne man bei den von Erwerbslosigkeit betroffenen Männern und Frauen feststellen. Davon betroffen waren im September 2 760 Personen. Der Bestand derjenigen, die nach einer neuen Beschäftigung gesucht haben, sank von 11 134 auf 10 485 Erwerbslose. Das stellt einen Rückgang um 5,8 Prozent dar – verglichen mit den Werten aus dem Vorjahr liegt dieser bei 3,8 Prozent.

Im September haben sich 2 891 Männer und Frauen neu bei der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden arbeitslos gemeldet. Dem gegenüber standen 3 525 Abmeldungen aus der Erwerbslosigkeit, 9,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Generell betrachtet nehmen gerade 650 Personen an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik teil. Die Unterbeschäftigung, die zusätzlich zu den Arbeitslosen auch Personen erfasst, die Arbeit suchen, aber beispielsweise gerade an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen oder erkrankt sind und deshalb nicht als arbeitslos gezählt werden, lag im August bei 14 595 Personen. Das waren 2,5 Prozent oder 375 Männer und Frauen weniger als vor einem Monat. Aktuell als unterbeschäftigt gelten noch viele Flüchtlinge, die in Kursen Sprach- oder Berufskenntnisse erwerben, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen.

Ebenfalls in einem Tief angekommen ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die im September bei 3 431 lag. „Auf jeweils eine Gemeinschaft kommen dabei knapp zwei Personen“, so Jan Schäfer vom Landkreis Verden.

Erstaunlich sei ein Vergleich der Zahlen mit den anderen Landkreisen: „Normalerweise ist die Arbeitslosenquote im Landkreis Diepholz am niedrigsten“, erklärt Tietje. Diesmal war es aber die im Landkreis Verden: Sie liegt 0,1 Prozent unter dem Diepholzer-Wert. Die Quote in Nienburg liegt mit 4,6 Prozent aktuell am höchsten. lh

Weitere Informationen

können unter bit.ly/ÜbersichtderZahleninVerden gefunden werden.