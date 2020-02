Hinter der Residenz geht's noch weiter

Verden-Dauelsen – 6 000 Quadratmeter Betondecken eingezogen, 200 Tonnen Stahl verbaut, 1 400 Quadratmeter Dachfläche geschaffen: Sören-Hauke Stockmann lieferte gestern Nachmittag beim Richtfest der 34. K&S-Seniorenresidenz, die derzeit in Verden-Dauelsen entsteht, reichlich Zahlenwerk zu dem Bau an der Hamburger Straße.

Ein Heim im besten Sinne solle entstehen, so der Geschäftsführer der K&S-Tochter Elbe Baubetreuungs- und Betriebsgesellschaft. Eine heimelige Einrichtung, die den Menschen das Gefühl gebe, zu Hause zu sein, behütet und geborgen.

Fast nebenbei erwähnte Stockmann dann noch, dass die Unternehmensgruppe darüber hinaus eine rund 13 000 Quadratmeter große Fläche hinter dem aktuellen Projekt erworben habe. Dort, so Stockmann, soll in Abstimmung mit der Stadt Verden Wohnbebauung entstehen. Auch, aber nicht nur für Senioren.

Zunächst aber gilt es, das Gebäude an der Bundesstraße fertigzustellen. „Wir sind genau im Zeitplan“, stellte Stockmann zufrieden fest. Zudem liege man nun 0,03 Prozent über dem Budgetplan, der eine Investition von rund 13 Millionen Euro vorsieht. Sorge bereitet Stockmann zurzeit einzig das nasse Wetter. Denn die Fassade muss gedämmt werden. Dazu braucht es eine trockene Witterung.

Im Schnitt sorgen täglich etwa 40 Handwerker dafür, dass der angepeilte Termin zur Fertigstellung, der 1. August, eingehalten wird. Parallel dazu läuft in einem Container auf der Baustelle, in dem auch ein Musterzimmer besichtigt werden kann, die Akquise. Die ersten Mitarbeiter sind laut Stockmann bereits eingestellt und werden jetzt in anderen K&S-Residenten eingearbeitet. Und auch das Interesse an einem Einzug in die Residenz sei groß.

93 Einzel- und 8 Doppelzimmer bieten Platz für pflegebedürftige Menschen. Für deren Betreuung benötigt K&S rund 70 Mitarbeiter.

„Wir brauchen Fachkräfte, Pflegehelfer, Menschen für die Küche und die Verwaltung“, zählte Gabriele Schwarze auf. Die examinierte Altenpflegerin wird die Seniorenresidenz leiten. Aktuell ist die 55-Jährige damit beschäftigt, interessierte Angehörige und potenzielle Bewohner über die Einrichtung und deren Angebote zu informieren. Die umfassen neben dem Wohnen in barrierefreien Zimmern mit Bad diverse Extras: Café, Therapiegarten, seniorengerechte Fitnessgeräte und einen Sole-Inhalationsraum, dazu diverse „Angebote zur Aktivierung und Betreuung“, wie in einer Broschüre nachzulesen ist.

Was ein Pflegeplatz in der Einrichtung kosten wird, darüber vermochte Gabriele Schwarz keine Angaben zu machen. „Es gibt noch keine Pflegesatzverhandlungen“, sagte sie. „Aber in Verden liegen wir gut im Schnitt und sind wahrlich nicht die teuersten.“ kp

Weitere Informationen

unter verden.ks-gruppe.de oder über die Hotline unter 0800/3001717.