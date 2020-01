Hingucker Litfaßsäule

Ein Treffpunkt für alle Verdener und ein richtiger Hingucker, das soll die knallrote Litfaßsäule vor dem Domherrenhaus an der Unteren Straße 13 sein. Sie dient als neuer Werbeträger für das Museum und wurde gestern offiziell eingeweiht.

Verden – Die große Tafel, die ganze 15 Jahre lang für Veranstaltungen im Domherrenhaus geworben hatte, musste abgesägt werden. „Das war im Herbst 2018. Ihr Holz wurde immer morscher und es war auch mal Zeit für etwas Neues“, erklärt Gabriele Müller. Sie kam auf die Idee, anstelle der Tafel eine Litfaßsäule aufzubauen. „Ich hatte anfangs zwar keinerlei Ahnung, woher man so etwas überhaupt bekommt, aber nach ein wenig Recherche im Internet wurde ich tatsächlich fündig“, erinnert sich die Museumsassistentin.

Für sie war klar, dass die Litfaßsäule nostalgisch anmutend sein soll. Die Firma, die ihr genau diesen Wunsch erfüllen konnte, war Fiber-Tech aus Chemnitz. „Das Burgunderrot, das ich für die Säule ausgesucht habe, findet man auch im Domherrenhaus. Außerdem ist es einfach eine richtige Hinguckerfarbe“, so Müller.

Nachdem sie ihre Idee dem Domherrenhausteam sowie dem Museumsleiter, Björn Emigholz, vorgestellt und deren Zustimmung erhalten hatte, reichte sie einen entsprechenden Antrag bei der Stadtverwaltung ein. „Die hat die Baugenehmigung wirklich zügig erteilt“, lobt Emigholz.

Schlussendlich möglich gemacht hat die Litfaßsäule der Wirtschaftsförderkreis mit seinem Ersten Vorsitzenden Wolfgang Reichelt. Der erklärte sich bereit, die Herstellungskosten von 5 700 Euro zu übernehmen. Für weitere 6 000 Euro aus dem Museumsbudget konnte außerdem von der Firma Wiebe aus Dörverden ein Fundament erstellt und von Elektro Bartels aus Verden eine Stromzufuhr von der Säule bis zum Haus gelegt werden. „Abends wird sie dann, sobald es dämmert, illuminiert, bis circa 23 Uhr“, so Emigholz.

Die Reaktionen von Besuchern beschreibt der Museumsleiter als ausschließlich positiv: „Die Leute bleiben stehen und schauen sich die Plakate an oder einfach die Säule selbst.“ Müller sei sogar schon darauf angesprochen worden, woher sie denn so eine Litfaßsäule bekommen hätte. „Sie erfüllt definitiv ihren Zweck“, so Emigholz abschließend.