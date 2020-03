Versorung von Corona-Riskogruppen: Ehrenamtliche und soziale Dienste kümmern sich

Hilfe für den Nachbarn

+ © DRK-Kreisverband Verden Hilfe, die gebraucht wird: Lisann Ilge und Nick Bergst gehören zum Lebensmittelbringdienst des Roten Kreuzes. © DRK-Kreisverband Verden

Landkreis - In Verden ist es ruhig geworden. Geschäfte, Restaurants und Cafés sind geschlossen, die Schulhöfe liegen verwaist und auf den Spielplätzen ist nichts los. Nur in Supermärkten, Discountern und Drogerien trifft man Menschen. Überwiegend jüngere. Doch was ist mit denjenigen, die angesichts des Coronavirus zur Risikogruppe zählen? Also Ältere und Menschen, die gesundheitlich angeschlagen sind?