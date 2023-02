„RückHalt“ in Verden für junge Opfer sexualisierter Gewalt

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Das Team der neuen Beratungsstelle Rückhalt ist kompetent und hochmotiviert: Melanie Hesekamp, Christine Hellberg, Laura Frömmel, Sarah Günther und Ulla Schobert (v.l). © HAUBROCK-KRIEDEL

Der Verein Frauenhaus Verden eröffnet eine neue Beratungsstelle in der Oberen Straße in Verden. „RückHalt“ richtet sich mit seinem Angebot an Kinder und Jugendliche, die Opfer von Gewalt, speziell von sexualisierter, geworden sind.

Verden - Seit dem 1. Oktober 2022 hat der Verein „Frauenhaus Verden – Frauen helfen Frauen“ im Landkreis Verden die Beratung im Bereich Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mit dem Schwerpunkt sexualisierte Gewalt übernommen. In den ehemaligen Räumen der Beratungsstelle Horizonte des Awo-Kreisverbandes Verden in der Oberen Straße 1-3 wurde jetzt die Beratungsstelle „RückHalt“ eröffnet. Seit Januar sind die Stellen weitgehend besetzt. Die geschäftsführende Leiterin Ulla Schobert und ihr Team stellten ihr Konzept in einem Pressegespräch vor.

„Täter werden bei uns nicht beraten“

Die Räumlichkeiten in der Oberen Straße umfassen zwei Büros mit Beratungsecke, einen Multifunktionsraum, der auch als Wartebereich genutzt werden kann sowie einen weiteren Raum, für dessen Verwendung noch Ideen gesammelt werden. „Wir haben uns bemüht, hier eine nette Atmosphäre für die Beratung zu schaffen“, so Schobert. Die Zielgruppe der neuen Beratungsstelle sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die aktuell (sexualisierte) Gewalt erleben oder in ihrer Kindheit und Jugend erlebt haben, Zeugen von (sexuellen) Gewalthandlungen sind oder waren oder sich aufgrund erlittener (sexueller) Gewalt in einer akuten Krise befinden.

Beraten lassen können sich aber auch Eltern, die ein verändertes Verhalten bei ihren Kindern wahrnehmen und Gewalt als Ursache vermuten. „Täter werden bei uns nicht beraten, Opfer, die im Verlauf der Beratung zu Tätern werden, können in Ausnahmefällen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres weiter beraten werden“, erläutert Schobert.

Auch Fachberatung für Kitas Schulen und Vereine

Die Beratungsstelle „RückHalt“ möchte neben der Opferberatung auch Fachberatung für Kitas Schulen und Vereine anbieten, zum Beispiel, wenn der Verdacht eines sexuellen Missbrauchs besteht oder dieser bereits offengelegt ist sowie bei sexuellen Übergriffen durch Kinder oder Jugendliche.

Ein entscheidender Punkt ist auch die Prävention. „Es geht zum Beispiel darum, welche Schutzkonzepte wir gemeinsam in den Vereinen und Verbänden entwickeln können. Mit dem Kreissportbund sind wir bereits in Kontakt“, erzählt Schobert. Präventive Maßnahmen sollen Kinder und Jugendliche stärken. Sie sollen Möglichkeiten lernen, ihre eigenen Grenzen zu erkennen und zu schützen. Sie sollen ermutigt werden, „schlechte Geheimnisse“ nicht für sich zu behalten und sich im Bedarfsfall Hilfe zu holen.

Fortbildungen – insbesondere für pädagogische Fachkräfte – sollen für das Thema sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen sensibilisieren, Basiswissen zu sexueller Gewalt und die Folgen für die Betroffenen vermitteln und ihnen Handlungssicherheit geben.

Mitarbeiterinnen mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Die Mitarbeiterinnen bei „RückHalt“ haben alle unterschiedliche Schwerpunkte und ergänzen sich daher perfekt. Christine Hellberg ist Sozialpädagogin und hat Erfahrung in der Erziehungsberatung und Beratung bei sexueller Gewalt. Melanie Hesekamp war zuvor beim Landkreis für die Fachberatung der Kitas zuständig. „Ich finde es spannend, dass wir hier Gestaltungsspielraum haben und die Fachstelle neu aufbauen können“, sagt sie. Sarah Günther war bislang freiberuflich mit dem Schwerpunkt Prävention von sexueller Gewalt tätig. „Ich weiß um die prekäre Lage der Beratungsstellen in Deutschland und bin froh, dass der Landkreis Verden diese Beratungsstelle ermöglicht hat. Damit wurde eine Versorgungslücke geschlossen“, so Günther. Laura Frömmel war zuvor in der Beratungsstelle Biss in der Kinder- und Jugendberatung bei häuslicher Gewalt tätig und hat zudem im Frauenhaus gearbeitet. Bei „RückHalt“ ist sie jetzt im Präventionsbereich tätig.

In den ersten Wochen schon einiges an Bedarf festgestellt

„Das Frauenhaus, die Beratungsstellen Biss und RückHalt haben viele Berührungspunkte und greifen ineinander. Wir haben ein gutes Netz an Mitarbeiterinnen. Sie hören zu, glauben es und helfen den Betroffenen einen Weg aus der Situation zu finden. Wir sind aber eine Beratungsstelle und kein therapeutisches Zentrum“, betont Schobert.

Obwohl die Beratungsstelle „RückHalt“ noch ganz neu ist, gibt es bereits Beratungsbedarf aus allen Bereichen. „Alle haben anscheinend darauf gewartet, dass es diese Beratungsstelle gibt. Wir werden sehen, ob wir den Bedarf decken können, und ausbauen, wenn nötig“, so Schobert.

Die Telefonsprechzeiten der Beratungsstelle „RückHalt“ sind montags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 11 bis 13 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr, Telefon 04231/ 9361837, E-Mail info@rueckhaltverden.de.