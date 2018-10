Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle wird 40 Jahre alt

Verden - Die katholische Ehe- Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistums Hildesheim feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Sie ist eine von 17 Beratungsstellen des Bistums im Raum Bremerhaven bis Göttingen.

Aus kleinen Anfängen gewachsen, ist die Einrichtung mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Beratungslandschaft in Verden geworden. Stellenleiterin Birgit Asmuß und das achtköpfige Team aus freiberuflichen Kräften führen im Durchschnitt jährlich 220 Beratungen von Menschen in schwierigen Lebenssituationen, bei Problemen in der Ehe oder Partnerschaft sowie bei Trennung und Scheidung durch.

1978 hat die Verdener Beratungsstelle in den Kellerräumen des St.-Josef-Stiftes ihre Arbeit aufgenommen. Die damalige Leiterin war Jutta Jäger. Das etwas versteckte Domizil war zunächst ideal, denn sich bei Problemen externe Hilfe zu holen war damals noch nicht so selbstverständlich wie heute. „Viele Paare, die zur Beratung kamen, wollten nicht gern gesehen werden“, weiß Asmuß.

Mit durchschnittlich 70 Beratungen pro Jahr ging es zunächst los. 1998 zog die Beratungsstelle an den heutigen Standort am Andreaswall 11, wo auch der Caritasverband zu finden ist. Damals wie heute mache der Anteil der Eheberatungen den größten Teil aus, so Asmuß. Hier würde sie sich allerdings wünschen, dass die Paare das Angebot eher annehmen und nicht erst kommen, wenn sie bereits tief in der Krise stecken. Positiv sei aber, dass die meisten Paare mit der festen Absicht kommen, ihre Beziehung zu retten.

An die Beratungsstelle kann sich, unabhängig von Konfession und Weltanschauung, jeder wenden, der sich in einer Krise befindet. „Wir nehmen alle Menschen in Not ernst“, betont Asmuß. Die Seelsorge stehe dabei im Vordergrund. „Es geht um das Auseinandersetzen mit der eigenen Situation. Dabei unterstützen wir“, so die Stellenleiterin. Im Durchschnitt erstreckt sich eine Beratung über fünf bis 15 Sitzungen, bei Bedarf können es auch mehr sein. Alle Beratenden stammen aus psychologischen und sozialen Grundberufen und haben eine mehrjährige Ausbildung in der Familien-, Ehe- und Lebensberatung absolviert.

Birgit Asmuß leitet die Beratungsstelle in Verden seit 2009. Vorher arbeitete sie seit 1997 dort bereits freiberuflich. Die prägnanteste Veränderung, die sie in dieser Zeit erlebt habe sei, dass deutlich mehr Männer um Hilfe bitten. „Für sie ist die Beratung deutlich selbstverständlicher geworden“, hat Asmuß beobachtet. Auch bei den Einzelgesprächen habe der Bedarf zugenommen.

„Es kommen viele Menschen, die auf einen Therapieplatz warten. Überforderung, Burn out oder Depressionen haben nicht nur Auswirkungen auf den Betroffenen, sondern auch auf die Paarbeziehung. Wir müssen in diesen Fällen allerdings gucken, ob eine Beratung für uns leistbar ist, oder ob wir die Ratsuchenden an eine therapeutische Fachstelle verweisen müssen“, so die Leiterin. Sie weist auf die gute Zusammenarbeit mit den anderen Beratungsstellen, dem Caritasverband und dem Landkreis hin. So sei für die Ratsuchenden eine optimale Betreuung gewährleistet.

Auch in der Eheberatung gibt es Veränderungen. So kommen immer mehr Paare, die schon sehr lange verheiratet sind und sich ernsthaft mit ihrer Beziehung auseinandersetzen. „Selbst nach vielen Ehejahren ist das Zusammenbleiben heute nicht mehr selbstverständlich“, berichtet Asmuß. Bei älteren Paaren kämen das Thema Pflegebedürftigkeit oder die Angst vor dem Tod zur Sprache. Für Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, biete die Beratungsstelle Begleitung im Trauerprozess an.

Die Arbeit der Beratungsstelle finanziert sich aus Mitteln der katholischen Kirche. Die Hilfe ist kostenlos, um eine Spende wird nach Möglichkeit gebeten. Die Kontaktaufnahme kann per Telefon unter 04231/84222 oder per E-Mail unter efleb.verden @t-online.de erfolgen.

Zur Feier des 40-jährigen Jubiläums gibt es am Montag, 3. Dezember, um 20 Uhr, im Gemeindesaal der Propsteigemeinde St. Josef eine musikalische Cartoon-Lesung mit der bekannten Cartoonistin Bettina Bexte.

ahk

www.efl-bistum-hildesheim.de