„Hier wird Feuerwehr gelebt“

Von: Christel Niemann

Teilen

Endlich fertig: Das prächtige Domizil der Feuerwehr. © Niemann, Christel

Ein Schmuckstück geht in Betrieb: Das neue Haus der Freiwilligen Feuerwehr Verden ist offiziell an die Brandschützer übergeben worden.

Verden – „Was lange währt wird endlich gut“: Bei einem Festakt übergab Bürgermeister Lutz Brockmann das neuen Feuerwehrhaus an der Lindhooper Straße offiziell an die Ortsfeuerwehr Verden. Neben Vertretern der städtischen Ortsfeuerwehren waren zur Feierstunde am Freitag auch Stadtrat, Hilfsorganisationen, beteiligte Planer und Baufirmen sowie eine Delegation der Partnerfeuerwehr aus Walsrode gekommen,. Einstimmig beurteilten sie das Gebäude funktional und optisch als rundum gelungen. Vergessen waren denn auch die Widrigkeiten, die mit dem Bau einher gegangen sind: Zwei Bauphasen waren nötig und juristische Auseinandersetzungen nach derheblichen Verzögerungen bei dem ambitionierte Projekt.

Mit den Worten „ein langes Projekt findet heute auch offiziell seinen Abschluss“ zeigte sich auch der Verdener Ortsbrandmeister Tobias Burmeister erleichtert, als er die Gäste begrüßte. Bis auf ganz wenige Kleinigkeiten sei das Feuerwehrhaus jetzt komplett fertiggestellt. Er ging kurz auf Start und Fertigstellung der beiden Bauphasen sowie auf den Bezug der Gebäude ein: von den ersten Überlegungen im Jahr 2006, über den Architektenwettbewerb 2012, den Abriss des alten Gebäudes 2017 und die Grundsteinlegung… Burmeister verwies auf den Wechsel von leitenden Funktionsträgern innerhalb der Ortsfeuerwehr während der Bauphase und stellte den heutigen Stadtbrandmeister Peter Schmidt als das allzeit verlässliche Glied zwischen Ortsfeuerwehr und Stadt heraus. „Gut, dass wir Dich hatten“, meinte Burmeister.

Der Feuerwehrchef nutzte die Gunst der Stunde, neben Schmidt auch allen Kameraden noch einmal ganz persönlich zu danken. „Ohne Euch wäre das alles hier nicht möglich gewesen“, sagte er.

Es folgten Gruß- und Dankesworte von Bürgermeister Lutz Brockmann, Architekt Ulrich von Ey, Stadtbrandmeister Peter Schmidt, dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Ulf Carstens und dem Vorsitzenden des städtischen Feuerschutzausschuss Jens Richter.

„Es war ein hartes Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt, denn am Ende gibt es ein optimales Ergebnis“, resümierte etwa der Bürgermeister zufrieden in die Runde der Gäste blickend bei der formalen Übergabe an den Ortsbrandmeister. Die während der Bauzeit auch unter Widrigkeiten und diversen Erschwernissen geleistete Arbeit der Kameraden bezeichnete er als Superleistung, die seinen persönlichen Dank und großen Respekt verdiene. Auch den drei beteiligten Ortsbrandmeistern sowie den Stadträten aus drei Wahlperioden gebühre Dank: für die konstruktive Mitarbeit und eine teils aktive Beteiligung.

Erfreut zeigte sich der Bürgermeister, dass auch das ursprünglich kalkulierte Kostenvolumen von 8 Millionen Euro nahezu eingehalten wurde. „Es sind letztlich 8,8 Millionen geworden, Steuermittel, die aber sehr gut investiert sind“, sagte er. „Es hat sich gelohnt“, fanden auch die nachfolgenden Redner. Die Ortsfeuerwehr Verden habe ein echtes Schmuckstück erhalten. Hier würden nicht nur Geräte untergestellt, hier werde Feuerwehr gelebt, so der Tenor.

Der Sieger des Architektenwettbewerbs und folglich mit der Planung des Gebäudes beauftragte Berliner Architekt Ulrich von Ey, machte in seiner Rede auf den langen Zeitraum aufmerksam, der zwischen Wettbewerb, den ersten Gesprächen mit Stadt und Wehrführung, Baugenehmigung und Beginn der Abrissarbeiten gelegen hat. Er stellte auch die (spätere) gute Arbeit der beteiligten Firmen, des städtischen Bauamts sowie nicht zuletzt der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden heraus. „Ich bin zufrieden und persönlich stolz, was hier entstanden ist. Es war ein harter, steiniger Weg, er hat aber auch viel Spaß gemacht“, sagte er.

Am kommenden Sonnabend, 26. August, lädt die Feuerwehr von 10 bis 16.30 Uhr endlich auch die Öffentlichkeit ein: Das Feuerwewehrhaus öffnet sich beim „Tag der offenen Tür“ und macht auch das Areal an der Lindhooper Straße zugänglich. Von 14 bis 18 Uhr sind Aktionen und Führungen.

Mehr Bilder

unter www.Kreiszeitung.de