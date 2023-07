Aktionstag zum Urpferd 2.0 im Deutschen Pferdemuseum in Verden

Von: Christel Niemann

Der Blick wird spielerisch auf das gelenkt, worauf es bei der Ausstellung ankommt. © Niemann

Der Aktionstag rund um die aktuelle Sonderausstellung im Deutschen Pferdemuseum am Holzmarkt hat am Sonntag viele Attraktionen geboten und Familien mit Kindern angelockt.

Verden – Führungen, Wissensquiz, überdimensional große Memory- und Würfelspiele, Fühlkiste, Gruppen- und Bewegungsspiele rund um die Artenvielfalt, Schminken sowie kreative Aktionen: Hatte der Aktionstag im vergangenen Jahr unter dem Motto „Großstadtpferde – Tierischer Motor der Städte um 1900“ gestanden, war es nun das Thema rund um das Urpferd 2.0, das die Besucher in Vergangenes eintauchen ließ. „Die Vielseitigkeit des Museums und, dass die Themen meist auch kindgerecht aufgearbeitet sind, hat uns hierher gelockt“, lobte Ute Winkelmann, die mit ihrer Enkelin Sinja an der Hand durch die Museumsräume streifte.

Für die Führung sei die Fünfjährige jedoch noch ein wenig zu klein, aber an den Kreativ- und Spielangeboten habe auch sie schon Spaß und Freude. „Hier kann man Geschichte begreifen“, lobte Kirsten Brammer. Gemeinsam mit ihrem zwölfjährigen Sohn Janik hatte sie sich auf Zeitreise begeben und lauschte im Rahmen einer Führung mit Interesse den Ausführungen von Museumspädagogin Maren Lippitz.

„Dass ein Pferd einmal so klein war, unvorstellbar“, befand ihr Sohn, der sich auch eingehend den verschiedenen Animationen widmete. Ausgehend vom Urpferd machten sie die Evolution des Pferdes erfahrbar. „Ihn faszinieren die riesigen Entwicklungsschritte von Lebewesen, die hier im Museum zum Greifen nah sind“, meinte seine Mutter. Mara und David zählten zu den Kindern, die sich konzentriert dem Kreativangebot widmeten und ihr Lieblingstier oder ihre Lieblingspflanze für die große Stellwand malten. „So entsteht eine Wand, die die Artenvielfalt dokumentiert“, erklärte die wissenschaftliche Leiterin des Museums, Christine Rüppell Sinn und Zweck dieses Angebots.

Rege nachgefragt war auch Schminkkünstlerin Isa Boujnah aus Bruchhausen-Vilsen. Sie gestaltete Gesichter, Arme oder Hände der Museumsgäste mit kreativen und fantasievollen Tiermotiven. Passend zum Thema hatte sie auch Bewohner des tropischen Urzeitdschungels im Repertoire, etwa das niedliche Urpferdchen sowie einen Dinosaurier. Gut kamen außerdem die Aktionen von Biologin Heike Vullmer an. Sie unternahm mit kleinen und großen Leuten im Außenbereich Spiele zum Thema Artenvielfalt.

„Mit dem Ergebnis und der Resonanz sind wir zufrieden“, so Lippitz und Rüppell, die es natürlich freute, dass die Besucher auch an den speziellen Führungen durch die Sonderausstellung reges Interesse zeigten. „Sonderausstellungen kommen in der Regel gut an“, bestätigten sie. An den speziellen Themen zeigten stets auch solche Leute Interesse, die sonst eher weniger oder sogar gar nichts mit Pferden am Hut hätten.

Die Ausstellung Urpferd 2.0 nimmt Interessierte noch bis Ende Oktober mit auf die abenteuerlich spannende „Reise zum Beginn unserer Welt“. Auch in den Sommerferien hat das DPM mehrere Veranstaltungen geplant, zum Teil gemeinsam mit dem Domherrenhaus. „Für sämtliche Aktivitäten gibt es noch freie Plätze“, sagte Rüppell.