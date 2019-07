Heute das Rocker-Urteil

Ein Zeuge, der endlich vor Gericht erscheint, ein Video, das für Aufklärung sorgt und nun endlich ist es soweit: Heute, um 14 Uhr, will die 4. Große Strafkammer des Landgerichts Verden in dem Rockerprozess mit fünf Angeklagten aus Eystrup, Visselhövede und Walsrode ihr Urteil verkünden.

Verden – Die Staatsanwaltschaft fordert im Rockerprozess vor der 4. Großen Strafkammer des Landgerichts für alle Angeklagten Bewährungsstrafen wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein 36-Jähriger aus Walsrode soll zudem 10 000 Euro zahlen. Die Anträge der Verteidiger reichen von Freispruch bis zu Bewährungsstrafen.

Es ist ein Prozess mit vielen Besonderheiten und so passte es ins Bild, dass am Dienstag bis 19.19 Uhr verhandelt wurde und zu Beginn der Sitzung um 14 Uhr unerwartet noch ein Zeuge auf der Matte stand. Gegen den 52-Jährigen aus Verden war bereits ein Vorführungsbefehl erlassen worden. „Wunder, Wunder“, begrüßte der Vorsitzende Richter Markus Tittel den Zeugen, hinterfragte aber die Gründe des vorherigen unentschuldigten Fernbleibens nicht.

Der Verdener, der nach eigener Aussage Präsident eines Charters des „Gremium MC“ ist, bestätigte, von zwei 27 und 36 Jahre alten Angeklagten aus Walsrode jeweils 1500 Euro bekommen zu haben. „Das ist aber schon mindestens ein halbes Jahr oder acht Monate her“, so der Zeuge und die Veranstaltung in Verden, auf der die Tat passiert war, sei „öffentlich“ gewesen.

Laut Anklage sollte mit der Tat dem 52-Jährigen und weiteren Gremium-Mitgliedern verdeutlicht werden, dass sie sich auf „rot-weißem Gebiet“ befinden, womit unzweifelhaft das Gebiet der „Hells Angels“ gemeint gewesen sein dürfte. Doch laut dem 36 Jahre alten Angeklagten, der sich genauso wie der 27-Jährige am Dienstag erstmals zu den Vorwürfen äußerte, sei es „nur ein Partybesuch“ gewesen. „So wie es üblich ist“, merkte sein Verteidiger an.

Überraschend habe sich dann vielmehr eine bedrohliche Situation für seinen Mandanten und dessen Begleiter entwickelt. Der 52-Jährige habe sich gegenüber dem 36-Jährigen „bedrohend und beleidigend“ geäußert.

„Wir haben das Video. Das ist sehr komfortabel“, merkte Oberstaatsanwalt Dr. Jörg Hennjes während seines Plädoyers an. Außergewöhnlich war, dass er anhand der Aufnahmen von Überwachungskameras und mit Hilfe von Fotocollagen erläuterte, welcher Tathandlungen sich die Angeklagten zu seiner Überzeugung schuldig gemacht haben. Zur Identifizierung der Angeklagten nutzte er Fotos, die von diesen am selben Abend gemacht worden waren. Dies wurde von Verteidigern als unzulässig kritisiert beziehungsweise als nicht ausreichend für eine Verurteilung bezeichnet.

28 Sekunden dauerte das gesamte Geschehen. In so kurzer Zeit für so viel Verwüstung zu sorgen, das spreche „für eine Menge Disziplin“, merkte Hennjes an und sprach von einer „Eskalation von 0 auf 100“. Der 36-Jährige aus Walsrode wirke auf den Aufnahmen wie ein „Feldherr“, der den ersten Schlag ausführt und sich dann das Ganze anschaut. Der Verteidiger des 36-Jährigen wertet den Schlag dagegen als berechtigte Reaktion auf den „Angriff gegen die Ehre“.

Der 27- und der 36-Jährige, beide aus Walsrode, haben eine Beteiligung und Tathandlungen eingeräumt. Die anderen drei Angeklagten haben sich in dem Prozess nicht zu den Vorwürfen geäußert. wb