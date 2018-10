Hermann Deuter blickt auf 80 Jahre Handballsport im TSV Verden zurück

Verden - Der Handballsport in Deutschland feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Vor 80 Jahren kam der Sport nach Verden zum TSV Verden. Dies nahm Hermann Deuter vom Dokumentationszentrum DOZ 20 zum Anlass, zu einem Vortrag in das Domherrenhaus einzuladen. Zu der gut besuchten Veranstaltung waren auch viele ehemals aktive Handballer gekommen.

„Die Stadt Verden war schon ab 1950 ein Pionier des Hallenhandballspiels und in den 70er-Jahren mit zeitweise sechs handballspielenden Vereinen ein absolutes Zentrum dieses Sports. Der TSV Verden hat durch seinen Aufstieg bis in die zweite Bundesliga Außergewöhnliches geleistet und damit eine heute kaum noch vorstellbare Begeisterung ausgelöst“, erinnerte Deuter.

Der deutsche Leichtathlet und Sportlehrer Karl Schelenz habe in den 20er-Jahren aus dem „Frauenspiel“ Handball das spätere Großfeldspiel gestaltet, das dann seinen Siegeszug durch ganz Deutschland antreten sollte. Um 1922/23 sei es im heutigen Kreisgebiet angekommen, berichtete Deuter. Erster Mentor im MTV Verden war in den 20er-Jahren Spielwart August Köster. Ab 1932 habe sich Verden neben Achim zu einem Zentrum dieses Sports entwickelt.

+ Die Mannschaft des TSV Verden aus den letzten Jahren des Großfeldhandballs: Peter Wietschorke, Kalle Persson, Manfred Hildebrandt, Karl-Heinz Williges, Klaus Coels, Udo Borm, Betreuer Helmut May (hinten v. l.), Christian Ahrens, Gerd Beier, Wolfgang Hirt, Hilmar Meyer (Mitte, v. l.), Torhüter Gerd Williges (vorne). © Archiv Deuter

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden auch die Vereine der Turn- und Sportbewegung als Teil des verhassten Weimarer Systems betrachtet und bekämpft. Handball wurde dennoch gespielt, auch in SA, SS und in der Hitlerjugend.

Nach dem Krieg habe der Handball im Landkreis einen Boom erlebt. Der neue TSV Verden wurde Anfang 1946 unter Federführung der Besatzungsmacht als einheitlicher und demokratisch verfasster Sportverein gegründet, Vorsitzender war Ernst Bertram. Seit dem spielten auch die Frauen erfolgreich Großfeldhandball, zwei Jahre in der Bezirksliga.

Auch die erste Herrenmannschaft des TSV Verden war führend im Landkreis. Die Mannschaft stieg 1951/52 in die Bremer Landesliga auf und spielte 1953/54 in der Oberliga Bremen, damals die höchste deutsche Spielklasse. Mit dem Abstieg der ersten Herrenmannschaft aus der Bremer Oberliga 1955 begann auch im Verdener Männerhandball der Rückgang des Großfeldspiels. Das erste Hallenhandballspiel in der Stadt fand am 1. April 1950 in der alten Niedersachsenhalle am Lönsweg statt. Mehr als 500 Zuschauer, waren von dem neuen, attraktiven und dynamischen Spiel begeistert. Im März 1951 wurde die Verdener A-Jugend erstmals Landesmeister Niedersachsen. Bei der Norddeutschen Meisterschaft wurde sie Vierter. Der Saal des „Grünen Jägers“ war der zweite Spielort. Dritte Spielstätte war die Holzmarktkaserne. Die A-Jugend wurde 1961 bei der norddeutschen Meisterschaft Vizemeister.

Bessere Bedingungen gab es ab 1966 in der neuen Realschulsporthalle. „Diese neue Halle steht am Beginn eines einmaligen Booms des Hallenhandballs in Verden, der um 1970 einsetzte und zwei Jahrzehnte andauerte“, resümierte Deuter. Ab jetzt gab es im TSV Verden eine systematische und planmäßige Jugendarbeit mit intensiverem auf Leistungssteigerung ausgerichteten Training. Der Aufschwung kam 1971 mit dem neuen Spielertrainer Heiner Ua. 1977 gelang mit ihm der Aufstieg in die Regionalliga. Da die Verdener Handballer gleich in ihrem ersten Regionalligajahr schon vom Abstieg bedroht waren, wurde für die nächste Spielserie der Jugoslawe Nicolai Beslac als Spielertrainer verpflichtet.

1980 übernahm Vejko Ivancic die Aufgabe. Er gab der Mannschaft neue Impulse und 1981 folgte der Aufstieg in die neu geschaffene zweite Bundesliga. „Die Begeisterung für Handball nahm mitunter rauschafte Züge an“, erinnert sich Deuter. In der 1979 fertiggestellten Aller-Weser-Halle verfolgten bis zu 1700 Zuschauer die Spiele.

Höhepunkt war für den des TSV Verden in der Saison 1982/83. Damals schien sogar ein Aufstieg in die Bundesliga möglich. Doch begann zu diesem Zeitpunkt bereits der sportliche und wirtschaftliche Niedergang. Nach dem Weggang von Ivancic fehlten Geld und Sponsoren, um ihn zu ersetzen. Folge war der Abstieg in die Regionalliga. Im April 1990 stieg die Mannschaft in die Nordseeliga ab. 1991 gelang noch einmal der Aufstieg in die Regionalliga, doch der Verein verschuldete sich erneut und zog sich daraufhin 1996 freiwillig zurück und spielte in der Nordseeliga. Im Herbst 2000 folgte der Zwangsabstieg. Drei Jahre später, nach dem Abstieg aus der Verbandsliga, endete eine große Epoche des Handballs in Verden. Der übrig gebliebene Teil des Vereins ging in der HSG Aller auf.

- ahk