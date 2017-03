landkreis - Der Zuchtbetrieb der Familie Andreas und Sabine Lohmöller aus Listrup wurde mit dem Preis „Züchter des Jahres 2017“ für herausragende Leistungen in der Rinderzucht ausgezeichnet.

Im Ranking der rund 6 000 Mitgliedsbetriebe der Masterrind in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen erreichte der über die Züchtergrenzen hinweg bekannte Familienbetrieb Platz eins. Als Bewertungskriterien für dieses Ranking wurden neben den Produktionsleistungen ganz besonders Kriterien, die die Tiergesundheit und das Wohlbefinden der Tiere einbeziehen, herangezogen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Masterrind. Darüber hinaus wurden die Vermarktungs- und Schauerfolge des Betriebes berücksichtigt, dessen Fokus seit 1924 auf der Zucht des Holstein-Friesian-Rindes liegt, die mit viel Passion und Ehrgeiz vorangetrieben wird. Aushängeschild ist seit Jahren der schauerfahrene und beeindruckende L-Stamm mit der Stammkuh Loreley und die daraus hervorgegangene Lata-Familie. Zehn 100 000-Liter-Kühe hat diese Familie vorzuweisen, von denen sieben exzellent eingestuft wurden. Insgesamt kann die L-Familie auf 23 exzellente Kühe zurückblicken. Nicht zu vergessen sind auch der N- und der D-Stamm, die so bekannte Tiere wie Schauikone und DHV-Schau-Siegerin des Jahres 2013 Loh Nastygirl oder den Damion-Sohn Darox, der bei der Weser-Ems-Union in den Einsatz gegangen ist, hervorgebracht haben.

Auf der diesjährigen Schau der Besten in Verden war die Züchterfamilie mit vier Tieren im Auktionsring vertreten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: ein 1a- und 1b-Preis in der Sonderklasse der abgekalbten Auktionstiere für Loh Lexington und Loh Daisy. Weiter geht es mit dem Titel des besten Eutertiers der Klasse und ein 1a-Preis für Loh Lilli Brax sowie ebenfalls die vorab genannten Auszeichnungen und Honorable Mention für Loh Lena, eine Tochter des Masterrind-Vererbers Velvet.

Dass es sich lohnt, auf Gesundheit, Fitness und Langlebigkeit in Kombination mit Schauappeal und Leistung zu züchten, hätten Lohmöllers bewiesen. Erfreulich sei, dass das Generationenprojekt „Zucht- und Schaukuh“ auch in der folgenden Generation gut aufgehoben ist – die Kinder Jake, Luke, Devon und Alison sind mit Erfolg auf allen bekannten Schauen und Jungzüchterwettbewerben anzutreffen – egal ob national oder international.