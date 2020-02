Hengstschau zur Prime-Time bewährt sich

Verden – Nach zwei Jahren Pause wurde die große Hengstschau des Landgestüts Celle wieder am Ver-Dinale-Wochenende durchgeführt. Zur „Prime-Time“, so formulierten es die Organisatoren von Rennverein und Landgestüt, am späten Nachmittag, waren Züchter und Zuschauer in die Niedersachsenhalle eingeladen. Und das neue Konzept hat sich bewährt, bis auf den letzten Platz waren die Ränge besetzt. Das Publikum sparte bei der Schau der 25 edlen Vererber nicht mit Beifall. Zuvor waren die Hengste auf der Stallgasse zu besichtigen und Mitarbeiter des Landgestüts beantworteten Fragen.

Nach dem Erfolg auf der Ver-Dinale 2020 spricht alles dafür, dass die Hengstschau des Landgestüts auch 2021 im Rahmen des Hallenreitturniers geben wird. Selbst konnte sich Landstallmeister Dr. Axel Brockmann nicht davon überzeugen. Er hatte sich krank gemeldet und wurde von Gestütsassistentin Sarah Handke vertreten.

Präsentiert wurden an diesem Nachmittag bewährte Vererber und Talente wie Khedira, Nairobi de Muze, Vidar, Rock Springs, Franco Nero, Wild Child, Birmingham, Camp Nou, Caytens und Da Costa. Viel Beifall erhielt die in Verden bestens bekannte junge Greta Heemsoth, die den vierjährigen talentierten Hengst Fusionist von Franklin-Ehrentanz I-Florstan I von der Deckstation Pape (Hemmoor) vorstellte. Fusionist war einer der Publikumslieblinge der Verdener Körung 2018 gewesen und präsentierte sich in Topform.

Von der Hengststation Beckmann (Wettringen) war der bewegungsstarke und bildschöne fünfjährige Hengst Fürst Samarant von For Romance I-Fürst Nymphenburg-Samarant angereist. Fürst Samarant, von Friederike Kampmeyer im Sattel vorgeführt, war 2017 einer der begehrtesten Prämienhengste auf der NRW Hauptkörung in Münster Handorf gewesen und wurde in Adelheidsdorf auch Prämienhengst des Hannoveraner Verbandes.

+ Greta Heemsoth stellte den talentierten Hengst Fusionist vor und heimste riesigen Beifall ein. © Ingo Wächter

Ebenfalls aus dem Hause Beckmann war der 15-jährige Crack Callaho’s Benicio von Belissimo M-Velten Third-Wanderkönig mit Jenny Johanson im Sattel. 2011 wurde er in Warendorf Bundes-champion der sechsjährigen Dressurpferde und hat inzwischen mehr als 30 Siege und Platzierungen in schweren Dressurprüfungen errungen. Sein Züchter war Wilhelm Stadtlander in Lilienthal. Bei der Hengstleistungsprüfung 2011 in Schlieckau erreichte Callaho’s Benicio mit 9.88 das beste Ergebnis, das je ein Hengst erzielt hat.

Hohe Bewertungen für Vaderland

Als dritter Hengst der Station Beckmann trat der erst vierjährige Vaderland von Vitalis-Krack C-Contango mit Annika Korte an. Mit der herausragenden dressurbetonten Endnote von 8,74 hatte er im 2019 den 14-Tage-Test in Adelheidsdorf absolviert.

Für Schritt und Trab erhielt er diesmal 8,0, der überragende Galopp wurde mit 9,5 bewertet und durch die Rittigkeit mit 9,75 noch übertroffen. Charakter, Temperament, Leistungsbereitschaft wurden mit 9,25 bewertet.

Die Hengststation Hoffrogge aus Dorsten stellte den elfjährigen Hengst Asagao xx von Tertulian xx-Tagel xx-Pharly xx mit Jens Hoffrogge und den siebenjährigen Kros/T. Von Ajbek/T.-Sword xx-Lwow/T mit der Auszubildenden Noa Stürken vor. Asagao ist für die Züchter eine einmalige Vollblutofferte für alle Sparten des Sports und Kros/T. ist ein polnischer Trakehnerhengst, der 2019 Geländepferdechampion mit der Idealnote 10,0 wurde.

Besonders auffällig bei der Hengstschau war, wie diszipliniert sich gerade die jungen Hengste wie High Level von Heartbreaker-Voltaire-Veneur du Luc vom Gestüts Eichenhain (Varste), Diro von Diamant De Semilly-Sandra-Ramiro oder auch Von und Zu von Vitalis-Floriscount-Santino zeigten. Das spricht für die Ausbildung in Celle.

Pico Hannöver kommentierte in bewährt gekonnter Weise die Springhengste. Ob der zehnjährige Diacontinus von Diarado-Contendro I oder der fünfjährige Casalinos von Casall-Contender-Linos, beide mit Heiko Tietze im Sattel sowie der achtjährige Carridam PJ von Carrico-Quidam de Revel-Escudo I mit Alexander Uekermann und der sechsjährige Dia Pleasure von Diacontinus-Quintender-For Pleasure mit Catja Thomsen, alle zeigten ihre erstklassige Veranlagung.

VER-Dinale 2020 - Show-Wettbewerb der Reitvereine Auf der VER-Dinale 2020, dem Verdener Hallenreitturnier in der Verdener Niedersachsenhalle, war der Freitagabend den Reitvereinen vorbehalten. Ab 19 Uhr zeigten 7 Vereine phantasievolle und kreative Schaubilder, natürlich geprägt von Pferden, Kostümen und Aktionen. Eine Jury aus prominenten Gästen bewertete die Darstellungen. Den Sechsjährigen Labbadio von Lissaro-Dancier-Alabaster aus der Zucht von Jan Heimsoth (Wahnebergen) stellte Mike Habermann vor. 2018 startete der Hengst in die Turniersaison und kann Seriensiege vorweisen. Labbadio wurde zudem Hannoveraner Champion und holte sich die Bronzemedaille beim Bundeschampionat 2018. Er vereint Dressurpferdequalitäten mit dem besten Blut Celler Stempelhengste.

Den achtjährigen Hengst Emilio Sanchez aus der Zucht von Hinrich Engelke (Wahnebergen) führte Wolfhard Witte vor. Als überragender Sieger der Hengstleistungsprüfung 2016 in Neustadt/Dosse stellte Emilio Sanchez oft Qualitäten als Dressurpferd unter Beweis. Seine überdurchschnittlichen Grundgangarten, seinen ehrlichen Charakter und sein ausgeglichenes Temperament belohnten die Richter Emilio mit Traumnoten von bis zu 9,5. Seine gute Entwicklung hatte sich bereits 2016 angedeutet. Siege in Reitpferdeprüfungen und im Reitpferdechampionat auf dem Lohberg zählen zu seinen Erfolgen. 2019 folgten die ersten Starts in der schweren Dressurklasse. Mit unvergleichlicher Souveränität konnte er sich erneut in die Platzierungslisten einreihen.

Infos zu weiteren Celler Vererbern sind auf der Homepage des Landgestüts unter www.landgestuetcelle.de zu finden. jho