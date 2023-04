Kochboxen-Erfinder HelloFresh will von Leiharbeitern abrücken

Von: Heinrich Kracke

In Verden gefüllt, in Deutschland und Österreich frisch auf den Tisch: Die Kochboxen haben sich zum Erfolgsmodell entwickelt. © HelloFresh

Aktuell landet auffällig viel Lachsfilet in den Hallen im Verdener Osten. Demnächst ist es grüner und weißer Spargel, und zwischenzeitlich zum Beispiel Gnocchi in Herzform. „Wir reagieren damit auf die saisonalen Interessen, auf die Feiertage wie Ostern oder Muttertag“, sagt Martin Becker vom Verdener Expansions-Unternehmen Nummer eins, von HelloFresh.

Verden – Mit bescheidener Mitarbeiterzahl war der Kochboxen-Erfinder aus Berlin vor sieben Jahren in den gemieteten Hallen der Verbrauchermarkt-Kette Netto am Finkenberg gestartet. Vor drei Jahren zählte der Standort Verden noch rund 500 Beschäftigte. Das ist längst Schnee von gestern. „Je nach Jahreszeit stehen bei uns allein an der Aller bis zu 2 000 Menschen in Lohn und Brot. Gegenwärtig sind es rund 1 600.“ Und inzwischen hantieren nicht mehr alle zwischen den frisch angelieferten Kisten mit Gemüse oder Obst und auf der anderen Seite den Kochboxen, die zu befüllen sind, inzwischen sitzen auch einige am Steuer. „Aktuell haben wir eine eigene Lieferflotte in mehreren Metropolregionen Deutschlands und Österreichs an den Start gebracht. Der Großraum Bremen inklusive Verden gehört auch dazu.“

Allerdings ist die Stadt an der Allermündung nicht mehr alleiniger Standort des stark expandierenden Konzerns. Erst vor wenigen Monaten eröffnete HelloFresh eine nächste Kochboxen-Linie in Barleben bei Magdeburg. Skeptiker sahen darin schon einen Konkurrenten für Verden, zumal näher am Firmensitz Berlin gelegen. Becker winkt ab. „Klar, Barleben wächst mit unserer stark zunehmenden Kundenzahl, aktuell sind dort 200 Menschen beschäftigt. Aber Verden spielt weiterhin eine ganz andere Rolle. Wir haben allen Standorten interne Namen gegeben. Verden ist unser Basecamp.“

19 000 Beschäftigtel weltweit

Sämtliche Kochboxen für den deutschen und österreichischen Markt würden seit Jahren aus gutem Grund am Finkenberg gefüllt. „Die Produktionslinie ist verkehrstechnisch sehr günstig gelegen und ermöglicht uns direkte Beziehungen mit kurzen Lieferstrecken zu unseren Lieferanten, von denen sich viele in Niedersachsen befinden.“ Becker führt als Beispiel den Mählmann Gemüseanbau an. Der Familienbetrieb aus dem Oldenburger Münsterland gilt als Spezialist in Sachen Feldsalat, Babyspinat und Rucola.

Seit dem Unternehmensstart im Jahr 2011 ist HelloFresh extrem gewachsen. Mit mehr als 19 000 Menschen wird die Beschäftigtenzahl weltweit angegeben, rund 3 000 davon in Deutschland und mittendrin Verden. Und das birgt Risiken. Der boomende Standort Verden konnte zunächst fast nur mit Leiharbeitern bestückt werden, berichten Beobachter, mit Leiharbeitern aus östlichen EU-Ländern. Eine Delegation regionaler Grünen-Abgeordneter hatte vor einem Jahr die Verhältnisse an den Produktlinien unter die Lupe genommen. Bestätigt wurde ihnen ein hoher Leiharbeiter-Anteil. Allerdings habe man sich von den Zeitarbeitsfirmen vertraglich bestätigen lassen, die Menschen würden nicht in Sammelunterkünften untergebracht.

Auch das Angebot ist gewachsen

Aktuell habe sich die Lage leicht entspannt, wie es aus der Konzernzentrale heißt. „Während wir Hochzeiten der Produktion auch mit Leiharbeitern abfedern müssen, ist es unser erklärtes Ziel, den überwiegenden Teil der Mitarbeiter fest zu beschäftigen. Ein großer Anreiz dabei ist natürlich der großzügige Mitarbeiterrabatt auf unsere Kochboxen“, so Becker.

Gewachsen ist nicht nur die Beschäftigtenzahl, gewachsen ist auch das Angebot. Standen in den Gründertagen von HelloFresh noch drei Rezepte pro Woche zur Auswahl und es wurde zunächst nur in Berlin ausgeliefert, so läuft der Betrieb aktuell in elf Fertigungslinien. „Das ist viel Handarbeit, die Schnelligkeit und Präzision erfordert“, so Becker. Abgeschlossen sei der Ausbau längst noch nicht. „Wir entwickeln unser Produkt ständig weiter, insbesondere auch aus Verden heraus.“ Produkterweiterungen und neue Produktionstechnologien würden oft in den etablierten Märkten wie Deutschland, USA, Großbritannien und Benelux getestet, bevor sie in anderen Märkten eingeführt würden. „Das heißt, auch aus Verden heraus werden Neuentwicklungen in die ganze Welt getragen. Unser Packsystem nach dem Vorbild der Autoindustrie ist zum Beispiel komplett selbst entwickelt“, so Becker.

Aktuell generiere HelloFresh ein Plus in den Jahresbilanzen auch mit dem Hinweis auf klimaschonende Entwicklungen. Hatte das Unternehmen bisher bereits darauf verwiesen, die Gerichte würden im Vergleich zu denselben Gerichten aus im Supermarkt gekauften Lebensmitteln 38 Prozent weniger Lebensmittelabfälle verursachen, so geht der Konzern jetzt noch einen Schritt weiter. Klimaheld heißt die Produktlinie mit Gerichten, die mindestens 50 Prozent weniger CO2-Emissionen als ein durchschnittliches HelloFresh-Rezept nach sich ziehen. „Zudem vermeiden wir Umverpackungen und sparen überhaupt massiv an Verpackung. Im Vergleich zum Supermarkt verbrauchen wir 60 Prozent weniger Energie, da wir eine zentrale Produktionsstätte besitzen, in der ausschließlich Energie aus erneuerbaren Quellen verwendet wird“, so Becker.