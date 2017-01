Frauenberatung Verden: Helfen, beraten, unterstützen

Verden - Druckfrisch haben Inge Dotschkis-Hillejan, Regine Balk, Friederike Geißler und Marianne Tjarks von der Frauenberatung Verden das neue Veranstaltungsprogramm präsentiert, das mit über 30 spannenden Aktionen gefüllt ist. Schwerpunkt aller Veranstaltungen, die in Kooperation mit der KVHS Verden und/oder der Stiftung Leben & Umwelt, Heinrich Böll-Stiftung-Niedersachsen und weiteren Partnern durchgeführt werden, ist die Stärkung der seelischen und körperlichen Gesundheit von Frauen.

Acht Veranstaltungen, die den Frauenhaus-Mitarbeiterinnen besonders am Herzen liegen, wurden Donnerstag beim Pressegespräch vorgestellt. Los geht’s am Freitag, 27. Januar, mit einerLesung plus Gespräch mit der Autorin Imke Hellmann. Im Fokus der Veranstaltung stehe laut Balk das Buch „Lebensgeschichten von KZ-Opfern“, die Großmutter-Enkelin-Beziehung der Autorin und die Ereignisse in dem ostfriesischen Dorf Engerhafe, wo die Nazis 1944 für 62 Tage ein Außenlager des KZ Neuengamme erichtet hatten.

„Sharayet – Eine Liebe in Teheran“ titelt der Film für Frauen, den Balk für Mittwoch, 17. Mai, in den Räumlichkeiten in der Grüne Straße 31 zeigen wird. „Am internationalen Tag gegen Homophobie zeigt der Film die Realität von Lesben und Schwulen. In 13 Ländern steht auf gleichgeschlechtlichen Sex noch immer die Todesstrafe. Im Film hadern zwei 16-jährige Mädchen aus dem Teheran mit dem ihnen zugedachten Schicksal, die traditionellen Erwartungen zu erfüllen.“ Inge Dotschkis-Hillejan hat die im Vorjahr erfolgreiche Veranstaltung „Fragen an die Frauenärztin – für Frauen aus verschiedenen Nationen“ erneut ins Programm aufgenommen. In Kooperation mit „Verden hilft“ stellen sich am Mittwoch, 8. Februar, 16 bis 18 Uhr, die Frauenärztinnen Margret Heider und Fida Al Masri den Fragen, die in Deutsch und Arabisch und bei Bedarf auch in Farsi übersetzt werden.

Um „Luftsprünge und Lebenswurzeln“ geht es in der gleichnamigen Lesung mit der Autorin Béatrice Hecht-El Minshawi in Kooperation mit der Buchhandlung Vielseitig am Freitag, 5. Mai. „Das wird sicher eine fantastische Veranstaltung. Die Autorin hat viele Jahre in fremden Ländern gelebt und dabei viele Erfahrungen gesammelt“, so Dotschkis-Hillejan.

Von Friederike Geißler wurde das interaktive Ausstellungsprojekt „Klang meines Körpers“ in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Sucht der Diakonie im Kirchenkreis und dem Landkreis Verden vorgestellt. Die vom Verein „Werkstatt Lebenshunger“ aus Düsseldorf initiierte Wanderausstellung im Cato Bontjes van Beek-Gymnasium in Achim gewährt einen tiefen Einblick in die Gefühls- und Gedankenwelten von essgestörten Jugendlichen.

Nicht minder interessant dürfte die zweite von Geißler vorgestellte Veranstaltung sein:„Seelische Trümmer – die Nachkriegsgeneration im Schatten des Kriegstraumes“, ein Fachvortrag mit Gespräch am Freitag, 17. November, in dem die Psychologin und Autorin Bettina Alberti die Generation der in den 50er- und 60er-Jahren Geborenen zu Wort kommen lässt.

Abschließend wies Marianne Tjarks auf zwei Gruppenangebote der Frauenberatung hin. Der von Tjarks angeleitete Klassiker „Frauen nach der Trennung und Scheidung“ startet am Montag, 24. April, um 19.30 Uhr, während sich die von der Psychologin Dr. Iris Stahlke begleitete Gruppe „Stärkung in Krisenzeiten“ erstmals am Donnerstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr, in der Frauenberatung trifft.

„Alle Veranstaltungen haben ein Ziel: Wir möchten Frauen helfen, beraten und unterstützen“, so der Tenor der Initiatorinnen, die unter den Rufnummern 04231/85120 sowie 04231/85129 erreichbar sind. Der Flyer „2017 Veranstaltungen“ liegt kostenfrei in vielen Arztpraxen und an öffentlichen Plätzen aus. Das Jahresprogramm ist auch im Internet unter www.frauenberatung-verden.de abrufbar.

nie

Rubriklistenbild: © Mediengruppe Kreiszeitung / Christel Niemann