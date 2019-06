Und Helene singt in Dauerschleife

Verden – Verden steht kopf: Bis einschließlich Donnerstag ist Party total angesagt, ticken die Uhren anders als sonst in der eigentlich doch eher beschaulichen Allerstadt.

Auch gestern zum traditionellen Domweih-Frühschoppen haben unzählige Feierwütige den Weg auf die kunterbunte Festmeile gefunden, wo trotz hochsommerlichen Temperaturen überall ausgelassen gefeiert wurde.

Gassenhauer wurden geschmettert, Vereine posierten für Gruppenfotos und das Bier floss in Strömen. Wer etwa in eines der Festzelte hinein wollte, durfte nicht zimperlich sein. Es war laut und sehr warm, es wurde gerempelt und gegrölt, und Schlager von Helene Fischer, DJ Bobo oder Andreas Gabalier wurden in Dauerschleife gespielt.

Die Zeiger der Uhr hatten die Mittagsstunde noch nicht erreicht, als sich auch schon die ersten auf die Tanzflächen wagten, während die ganz Schlauen gleich auf den Tischen tanzten.

„Man trifft hier alte Freunde und den Kindern macht es auch so viel Spaß, hier zu sein“, sagte Sascha Neumann, der sich mitsamt seiner Familie beim Frühschoppen tummelte.

Manche feierten aus einem bestimmten Anlass. Sönke Klasen beispielsweise, der mit seinen Freunden im Drachen-Shirt und mit Damenperücke seinen Junggesellenabschied beging. Unter dem Motto „Ich suche Umarmungen“ zogen die jungen Männer über die Festmeile, während die mit Tüllrock, Schleier und Bauchladen ausstaffierte Ivonne Scholz als Braut, die sich traut, Krimskrams an die Besucher verscherbelte.

„Wir sind gekommen, weil wir hier viel Spaß haben und Yvonne noch einmal richtig feiern wollen, ehe sie am 22. August unter die Haube kommt“, feixten die Freundinnen, die der jungen Frau aus Völkersen diesen öffentlichen Auftritt eingebrockt hatten.

Die Sonne heizte dem Volk richtig ein – und rückte manches auch ins falsche Licht. Einige Fahrgäste waren sich daher auch sicher, die falsche Entscheidung getroffen zu haben: „Bei diesem Wetter überschätzt man sich wohl leicht“, meinte ein junger Mann, der ein wenig blass um die Nase dem Musikexpress entstieg.

Während die Besucher feierten, mit Helium gefüllte Ballons durch die Luft schwebten und das gekaufte Eis schnell dahinfloss, hatte das auf der Domweih hart arbeitende Volk einen schweren Stand: „Das heiße Wetter macht einen ganz kaputt“, klagten die jungen Kellner und Kellnerinnen, während sie mit scheinbarer Leichtigkeit die Bierkrüge durch die Reihen schleppten. Wie viele Kilometer sie in dieser Woche wohl zurücklegen? nie

