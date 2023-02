Zehn Schulsieger aus dem Landkreis beim Vorlesewettbewerb

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Teilen

Die zehn Teilnehmer des Vorlesewettbewerbs (v. l.): Christian Ellmers, Fiete Kersten, Angelique Kirstein, Leonie Rathge, Annika Mass, Helene Nitze, Mattes Hasenjäger, Lina Nowarre, Thaliya Maria Wedhorn, Aliyah Lorenzen. © Haubrock-Kriedel

Zwei Jahre lang lasen die Sechstklässler im Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs nur online. Am Sonnabend unterhielten die Schulsieger ihr Publikum in der Stadtbibliothek endlich wieder live. Zehn Mädchen und Jungen aus dem Kreis Verden, die zuvor an ihren Schulen den Vorlesewettbewerb gewonnen hatten, stellten sich der Herausforderung und lasen vor der fachkundigen Jury vor.

Verden –Alle jungen Teilnehmer machten ihre Sache hervorragend. Helene Nitze aber war noch ein bisschen besser als die anderen. Als Siegerin darf sie den Landkreis Verden beim Bezirksentscheid im April vertreten.

Die jungen Vorleserinnen und Vorleser hatten viel familiäre Unterstützung mitgebracht. So war der Raum in der Stadtbibliothek gut gefüllt. Für die jungen Akteure erhöhte das die Spannung noch ein bisschen mehr.

In der ersten Runde hatten die Kinder drei Minuten Zeit, um eine Passage aus ihrem Lieblingsbuch vorzulesen. Die Bandbreite war groß. Klassiker, Spannung, Schicksale, Geschichte. Annika Mass zum Beispiel hatte sich für den Klassiker „Tom Sawyer“ von Mark Twain entschieden. Auch Leonie Rathge las mit den „Ferien auf Saltkrokan“ von Astrid Lindgren aus einem Klassiker der Kinderbuchliteratur. Christian Ellmers interessiert sich für geschichtliche Themen. Sein favorisiertes Buch „Weg in die Dunkelheit“ von Dominic Sandbrook ist erst im vergangenen Jahr erschienen und darin dreht sich alles um den Ersten Weltkrieg.

Die vertrauten Texte gingen allen flüssig über die Lippen. Keine leichte Entscheidung für die sechsköpfige Jury, bestehend aus Stadtbibliotheksmitarbeiterin Janina Jordis, Linnéa Oelfke von der Buchhandlung Heine, Vorlesepate Fred Bartels sowie Karin Vesper, Birte Detjen und Marina Raedeker vom Förderkreis der Stadtbibliothek. „Alle haben wirklich flüssig gelesen“, waren sie sich einig. Darüber hinaus bewerteten sie auch die verständliche Aussprache, das Lesetempo, die Betonung und Interpretation. Nach viertelstündiger Beratung in der Teeküche stand das erste Zwischenergebnis fest, das natürlich noch nicht verraten wurde.

Etwas schwieriger wurde es in der zweiten Runde, hier lasen die Sechstklässler Passagen aus dem ihnen unbekannten Buch „Agnes und der Traumschlüssel“ von Tuntikki Tolonen. Wieder eine tolle Leistung von allen Kindern. Die Spannung stieg, als sich die Jury erneut zur Beratung zurückzog. Dann wurden zunächst die Zweitplatzierten verkündet, das waren alle neun, die nicht gewonnen hatten. Als schließlich nur noch eine Urkunde auf dem Tisch lag, begriff Helene Nitze, dass sie die Siegerin ist. Die Schülerin freut sich nun auf den Bezirksentscheid im April, der ebenfalls in der Stadtbibliothek stattfindet.

Alle Teilnehmer bekamen das Buch „Agnes und der Traumschlüssel“ als Geschenk. Siegerin Helene darf zusätzlich noch den Roman „Birdie und ich“ von J. M. M. Nuanez mit nach Hause nehmen. „Ihr habt das wirklich alle ganz toll gemacht“, lobte Bibliotheksleiterin Katrin Koball die jungen Vorleser. Dem konnte auch Jurymitglied Janina Jordis nur zustimmen. „Hört bloß nicht mit dem Lesen auf“, legte sie den Kindern ans Herz.