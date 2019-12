Heisenhof ist verkauft

Neue Besitzer bei Auktion in Rostock

Dörverden – Der Heisenhof, das ehemalige Rittergut bei Dörverden, ist verkauft. Wie Besitzerin Bärbel Meyer bestätigte, wechselte das Anwesen am Wochenende in einer Versteigerung bei der Rostocker Firma Norddeutsche Grundstücksauktionen AG den Besitzer. „Wir waren selbst nicht in Rostock“, berichtete Ehemann Rüdiger Meyer im Gespräch mit unserer Zeitung. Deshalb wusste das Paar auch noch nicht, welchen Preis das Anwesen, das die Kirchlintler selbst Gut Ramdohr nennen, erzielt hat, und an wen es verkauft wurde. „Das werden wir Montag oder Dienstag erfahren.“ Verschiedene norddeutsche Medien waren offenbar besser informiert und berichteten bereits gestern, dass ein Preis von 100 000 Euro erzielt worden sei. „Dann müssen die in Rostock gewesen sein“, vermutet Meyer. Die gesamte Summe werden die beiden Kirchlintler aber wohl nicht erhalten. Meyer erwartet Abzüge in fünfstelliger Höhe für Auktionator, Notar und Auktionsfirma.