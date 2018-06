Klaus-Störtebeker-Schule meistert ihre letzte Schulentlassung

verden - Der gestrige Freitag war für 59 Schüler der Klaus-Störtebeker-Schule in Verden ein ganz besonderer Tag: Sie erhielten in der von der Sprachlernklasse musikalisch umrahmten Feierstunde ihre Abschlusszeugnisse. Überwiegend festlich gekleidet nahmen sie das Blatt Papier, auf das sie viele Jahre hingearbeitet hatten, von Schulleiterin Nicole Schöllhammer und ihren Klassenlehrern entgegen.

Aber es war auch ein besonderer Tag für die Schule selbst. „Es ist heute die letzte Schulentlassungsfeier auf dem Schiff unserer Hauptschule. Wir machen es jetzt im Heimathafen Verden fest“, sagte Nicole Schöllhammer mit Verweis auf die gemeinsame Zukunft von Haupt- und Realschule als Oberschule.

Die meisten der Schulabsolventen hatten den Tag schon lange erwartet. Und gestern war er endlich da, der Tag der Entlassung nach neun- beziehungsweise zehnjähriger Schulzeit. In ihrer Entlassungsrede beglückwünschte die Schulleiterin die Jugendlichen zunächst für das während der Schulzeit Erreichte und bediente sich dann etlicher Metaphern aus der aktuellen Begeisterungswelle für die Fußball-WM, als sie mögliche Zukunftswege der Absolventen skizzierte. Ihre Botschaften und Ratschläge hatte sie nett und locker formuliert und sie machten deutlich, wie wichtig es ist, eigene Wege zu gehen, über den Tellerrand hinaus zu blicken, Chancen zu sehen und zu nutzen, Ziele zu verfolgen oder den eigenen Weg zu finden.

+ Die Sprachlernklasse (ausländische Schüler) trug unter Leitung von Heinrich-Alexander Lange ein Frühlingslied vor.

Schöllhammer hob auch die Leistungen der Schüler hervor. So haben von den Neuntklässlern 17 Schüler den Hauptschulabschluss, drei den Sekundarschulabschluss I Hauptschule und elf den Sekundarabschluss I Realschule erlangt. Von den Zehntklässlern gehen 23 mit einem Realschulabschluss; fünf von ihnen mit einem erweiterten Sekundarabschluss I in der Tasche, 36 werden nach Angaben der Schulleiterin eine Ausbildung beginnen oder an die BBS Verden wechseln. Die übrigen 23 Schüler würden im Schuljahr 2018/19 die freiwillige 10. Klasse an der neuen Oberschule besuchen.

Am Ende ihrer Rede hatte Schönhammer dann noch ein ganzes Bündel an guten Wünschen für die Absolventen parat, verbunden mit der Hoffnung, dass allen der Einstieg in den kommenden neuen Lebensabschnitt gut gelingen möge. Der Rede vorausgegangen waren Grußworte von Bürgermeister Lutz Brockmann. Auch er machte den Jugendlichen Mut, sich mit Zuversicht und Offenheit den künftigen Herausforderungen zu stellen. „Viele warten auf Sie. Sie werden gebraucht“, sagte er und spielte damit auf die derzeit guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt an. Außerdem meinte er, dass bei der Berufswahl nicht immer der Weg der ersten Wahl der zu gehende sei. „Das war bei mir nicht anders. Aber ich habe trotzdem meinen Weg gefunden und gemacht.“

Die Abschlussklassen bedankten sich bei Schulleitung, Lehrern und Mitarbeitern für die Unterstützung, ehe Schöllhammer die Anerkennungspreise der Schule an Denise Preuß, Tom Tibelius, Anastasia Ruf, Aymeé Schendel, Marlon Kumar, Vanessa Urban, Maik Wollmerstedt, Michelle Gehrmann, Michelle Biermann, Vanessa Urban (alle Klasse 9) sowie Heifa Silo, Yassev Silo, Schear Usso und Lars Eltis (Klasse 10) übergab. Der Auszug der Absolventen und ein kleiner Umtrunk beendeten die Abschlussfeier.

