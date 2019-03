„I have a dream“ in Noten

Verden – Am ersten Tag der Sommerferien beginnen die Sommerkonzerte im Dom traditionell mit einem Chorkonzert. In diesem Jahr steht am 4. Juli ein ganz besonderes Projekt mit Dutzenden von Akteuren auf dem Plan: Der Domchor, der Große Chor und die Bigband des Domgymnasiums sowie Solisten wagen sich an eine einzigartige Fusion von Klassik und Jazz. Aufgeführt werden Auszüge aus Rossinis „Petite Messe Solonelle“ und das „1. Concert of sacred Music“ von Duke Ellington. Das bedeutet eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten. So laufen die Proben vier Monate vor dem Auftritt bereits auf Hochtouren.

Die Idee für dieses Projekt hatte der Bremer Stefan Rahnfeld. Bereits 2015 hatte er die Aufführung des Oratoriums Passionale von Reinhard Keiser im Verdener Dom mit dem Großen Chor des Domgymnasiums initieiert. Das aus dem Jahr 1965 stammende Werk von Duke Ellington, ein geistliches Konzert, das der Bandleader für die Einweihungsfeier der Grace Cathedral in San Francisco geschrieben hatte, liegt Rahnfeld besonders am Herzen. Es verbindet die swingende Sprache des Jazz mit Chortraditionen der europäischen Kirchenmusik. Solistische Gesangspartien, Chor- und Bigbandsätze sowie instrumentale Improvisationen ergänzen sich dabei zu einer in der geistlichen Musik beispiellosen Komposition. „Ich denke, dass dieses Konzert eine herausragende Stellung in Ellingtons musikalischer Laufbahn und der amerikanischen Musikgeschichte einnimmt. 1965, auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung um die Rassengesetze in den USA ist das ,1. Concert of sacred Music' Ellingtons Beitrag und Bekenntnis zur Bürgerrechtsbewegung. Einfach ausgedrückt die Rede Martin Luther Kings ,I have a dream' mit musikalischen Mitteln.“, so Rahnfeld.

Sein Anliegen ist, das Sacred Concert in seiner gedachten Konzeption auf die Bühne zu bringen, um Ellingtons Musik und ihre Botschaft nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Da das „1. Concert of sacred Music“ allein für ein Konzert zu kurz ist, entstand die Idee, Ellington und Rossini zu mischen. Als verbindendes Element nennt Rahnfeld, dass sowohl Rossini als auch Ellington eine Vorliebe für die Erzählung „Le Tumbeor de Notre Dame“ haben, einer picardischen Marienlegende aus dem zwölften Jahrhundert. In dieser Geschichte vom „tanzenden Mönch“ hätten sich vielleicht beide in ihrem Selbstbild wiedergefunden, vermutet Rahnfeld.

Obwohl der erste Teil des Konzertes der Rossini-Messe gewidmet ist, gibt es auch hier durch die Verknüpfung mit Kompositionen von Carla Bley und Charles Mingus einen Crossover mit Jazzmusik. Während im ersten Teil der Schwerpunkt auf der Chormusik liegt, bedeutet der Duke-Ellington-Part für die Instrumentalisten die größere Herausforderung.

Dank der Unterstützung des Vereins Verdener Jazz- und Bluestage gab es am vergangenen Wochenende für die Bigband im Domgymnasium einen Workshop mit professioneller Begleitung. Lothar Krist (Saxophon), Daniel Zeinoun (Trompete), Eckhard Petri (Saxophon), Lennard Rübke (Posaune), Mario Emde (Bass) und Rudi Schmücker (Klavier) arbeiteten getrennt nach Instrumentengruppen mit den Jugendlichen. Rudi Schmücker war dabei auch für Noten verantwortlich. Denn wie im Jazz üblich, gab es nur einen rudimentären Notensatz.

„Die komplette Partitur entsteht im Projekt“, erzählt Bigband-Leiter Michael Spöring. Ziel sei, den Instrumentalteil ihm Rahmen dieses Workshops fertig zu bekommen. Jede Sektion hat verschiedene Soli, da ist die Unterstützung durch die Profis Gold wert. Dennoch ist Spöring sich bewusst, dass die Schüler nicht alles bewältigen können. „Die Dinge, die von der Schülerseite nicht realisiert werden können, werden im Konzert von den Profis gespielt“, berichtet er.

Eine besondere Herausforderung ist auch die spezielle Akustik im Dom. „Wir müssen den Raum mit einbeziehen, er spielt quasi mit“, erklärt Rahnfeld. „Wichtig ist, dass der Charakter der Stücke nicht verloren geht, da müssen wir vielleicht über die Tempi nachdenken“, überlegt Spöring. Wie alles klingt, wird sich dann bei der kompakten Probe im Dom mit den Chören herausstellen. „Ein Konzert in dieser Konstellation hat es in Verden noch nicht gegeben“, betont Spöring. ahk