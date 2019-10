Hallo Verden Festival: Rockmusiker Henning Wehland ist Hauptact

Verden – Musik pur heißt es am Sonnabend, 16. November, in der Verdener Stadthalle, wenn dort das inklusive Hallo Verden Festival in die neunte Runde geht.

Es spielen die Bands Meilentaucher, Engst, Fiddler’s Green, Everlaunch, Kahuna, C. for Caroline, Please Madame und Tequila & The Sunrise Gang, die bereits ab 16 Uhr auf zwei Bühnen mit dem Warm-up starten. Der Auftritt von Hauptact Henning Wehland, der einen ganz persönlichen Bezug zu Verden hat, ist ab 22.50 Uhr vorgesehen.

Hallo Verden Festival: Mit musikalisch hohem Anspruch

+ Das Orga-Team mit Maike Preuß, Ulf Hennig (rechts), Hans-Rudolf Vollers (zw.v.l.) und Hans-Joachim Hopfe. © Niemann Maike Preuß, Ulf Hennig, Hans-Rudolf Vollers und Hans-Joachim Hopfe vom Organisationsteam der Lebenshilfe Rotenburg-Verden erwarten um die 800 Festivalbesucher. „Ich denke, dass Besondere an Hallo Verden ist, dass es sich mittlerweile als Festival etabliert hat. Und es hat sich herumgesprochen, dass wir musikalisch einen relativ hohen Anspruch haben. So bedienen wir unterschiedliche Musikgeschmäcker “, fasst Hennig zusammen.

Herumgesprochen habe sich außerdem die friedliebende Atmosphäre. „Hallo Verden hat viel Flair und ist im Vergleich zu anderen Konzertveranstaltungen mit Preisen von 23 Euro im Vorverkauf und 28 Euro an der Tageskasse auch noch sehr günstig.“

Festival in Verden: Für unterschiedliche Geschmäcker

Das Planungsteam verspricht, dass es „für die Festivalbesucher ordentlich viel auf die Ohren geben wird“. Das musikalische Paket könne sich hören lassen. „Es ist für die unterschiedlichsten Geschmäcker etwas dabei. Von Coversongs aus den Charts über Rock und Pop bis hin zu verrocktem Folk oder Blues-Rock-Feeling sei alles dabei.

„Wir bekommen aber auch jedes Mal für das, was sich hinter den musikalischen Kulissen abspielt, viel Lob“, betont Hopfe. Der Organisationsaufwand sei sehr groß. Alleine am Festivaltag wären rund 70 Helfer – Mitarbeiter und Betreute – in ganz unterschiedlichen Bereichen im Einsatz. Bei der Programmgestaltung wird nach einer Vorauswahl im Orga-Team auf demokratische Weise abgestimmt.

Hallo Verden: Aktion Mensch unterstützt Festival

Auch der jährliche Headliner wird gemeinschaftlich ausgewählt. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Aktion Mensch. Ohne diese Förderung, so Hopfe, wäre die Veranstaltung auch gar nicht durchführbar. „Im ersten Jahr betrug der Festival-Etat rund 14.000 Euro, neun Jahre später sind wir bei rund 50.000 Euro angelangt.“ Hopfe: „Es sind aber nicht nur die Anforderungen der Festivalbesucher und das musikalische Niveau gestiegen. Auch die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Sicherheit und Umwelt haben sich spürbar verteuert.“

