Mit Harfe und Oboe nach Hannover

„Jugend musiziert“: Sieben Teilnehmer zum Landesentscheid / Konzert am Mittwoch

+ Anna Podleschny, Nils Hammernik und Lasse Mentrup erreichten das Niedersachsenfinale. Foto: Walther

Verden - Von Ilse Walther. Mit erstklassigen Leistungen warteten die 22 Teilnehmer des 57. Regionalentscheids des Wettbewerbes „Jugend musiziert“ in Verden am vergangenen Sonnabend in der Kreismusikschule auf. Sieben von ihnen, darunter auch vier Bläserensembles, wurden nicht nur mit einem ersten Preis ausgezeichnet, sie dürfen zudem am Landeswettbewerb Niedersachsen ab dem 19. März in Hannover teilnehmen.