„Die Happy“ diesmal der Headliner des Festivals

Hallo Verden am 11. November

+ © Niemann Ulf Hennig, Hans-Joachim Hopfe und Maike Preuß (v.l.) mit den Festival-Plakaten. © Niemann

Verden - Das Hallo Verden Festival der Lebenshilfe-Rotenburg Verden startet am Sonnabend, 11. November, in der Verdener Stadthalle in die siebte Runde. Topact ist diesmal die deutsche Band „Die Happy“ aus Ulm, deren englischer Name „stirb glücklich“ soviel wie Hals- und Beinbruch bedeutet.