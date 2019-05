Hannoveraner Verband: Hogrefe für Einigung

Verden – Nach der Freistellung von Dr. Werner Schade als Geschäftsführer und Zuchtleiter des Hannoverander Verbandes in Verden (wir berichteten) meldet sich nun die Politik zu Wort. Der CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzende Wilhelm Hogrefe fordert den Vorstand des Hannoveraner Verbandes auf, sich zu einigen und gemeinsam die großen Zukunftsaufgaben anzupacken. „Es geht um eine wesentliche Erweiterung am Standort Verden“, so Hogrefe in einer Pressemitteilung.

Viele Züchter und Verbandsmitglieder hätten kein Verständnis dafür, „dass einige profilsüchtige Funktionäre die Freistellung des außerordentlich tüchtigen und versierten Geschäftsführers“ betrieben hätten. „Das zurück liegende Geschäftsjahr des Verbandes war überaus positiv. Es konnte sogar ein Überschuss von über 300 000 Euro erwirtschaftet werden“, so Hogrefe. Außerdem gebe es große Erfolge im Pferdesport auf Hannoverschen Pferden und im züchterischen Bereich. „Dr. Werner Schade hat eine hervorragende Erfolgsbilanz vorzuweisen, und das beständig seit Jahren.“ Zu Beginn dieses Jahrzehnts sei der Komplex der Niedersachsenhalle mit über zehn Millionen Euro ausgebaut und erneuert worden. „Etwa ein Drittel dieser Summe haben das Land Niedersachsen, der Landkreis und die Stadt beigesteuert“, berichtet Hogrefe. Schließlich sei der Hannoveraner Verband der größte Warmblutzuchtverband der Welt, und es stehe viel auf dem Spiel, auch für Verden. Aktuell stehe mit dem ambitionierten Bauvorhaben am Rennbahngelände ein weiterer „großer Sprung nach vorne“ an. Die Unterstützung durch das Land, die Stadt Verden und den Landkreis sei einhellig.