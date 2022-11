Wahlkreis Verden/Osterholz: Hannover geht von Spaltung aus

Von: Heinrich Kracke

Von Dörverden über Verden und Langwedel nach Achim droht dem Autofahrer ein zweifacher Wechsel bei der Wahlwerbung. © Kracke

Dem Landkreis Verden droht für Bundestagswahl weiterhin die Teilung. Es gibt diverse Überlegungen und Wünsche. Ziel ist es, die Zahl der Bundestagsmandate auf 598 zu begrenzen.

Verden/Achim – „Macht euch keine Sorgen, der Wahlkreis Verden/Osterholz bleibt erhalten“, sagt sinngemäß die Kreis-SPD. „Der Landkreis Verden wird zerschlagen, dagegen müssen wir kämpfen“, schreibt die Kreis-CDU. In beiden Fällen geht es um die Bundestagswahl, beide großen Parteien haben sich wie berichtet positioniert, und auf der Strecke bleibt der Bürger. Was soll er noch glauben? Eine Bestandsaufnahme.

Mitten in die ersten Anzeichen für das Hackebeil, das künftig etwa Achim und Verden trennt, Achim soll sich unter anderem Richtung Sulingen orientieren, Verden Richtung Soltau, mitten in das Bekanntwerden einer Spaltung der Region platzte eine prominente Gegenstimme. SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil, gleichzeitig Direktkandidat aus dem Wahlkreis Rotenburg/Heidekreis, erklärte, die Berliner Ampel-Koalition plane eine neue Wahlkreis-Reform. Nicht die Wahlkreise würden verändert, es fallen die Überhang-Mandate weg.

Auf Nachfrage erläutert Klingbeil das Modell der Bundesregierung: „Da wir die Wahlkreise nicht vergrößern wollen, um Heimatnähe zu erhalten, sehen die aktuellen Vorschläge vor, die harte Obergrenze von 598 Bundestagsmandaten gesetzlich festzulegen. Es kann dazu führen, dass jemand bei den Erststimmen gewinnt, aber trotzdem nicht dem Bundestag angehört. Erlangt eine Partei in einem Bundesland in mehr Wahlkreisen das beste Erststimmenergebnis als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zusteht, erhalten die Kandidaten mit relativ schlechtem Erststimmenergebnis kein Mandat. Die Zahl der Mandate richtet sich am Zweitstimmenergebnis aus.“ Die bestehende Zahl von 299 Wahlkreisen deutschlandweit solle damit erhalten bleiben, die gesetzliche Regelgröße von 598 Sitzen im Parlament eingehalten werden. Aktuell sind es 736. Klingbeil: „Gelingt eine Verkleinerung des Parlaments nicht, kosten die zusätzlichen Mandate den Steuerzahler jährlich bis zu 100 Millionen Euro.“

Das Problem eben nur: Nicht mehr jeder Wahlkreis wäre automatisch im Berliner Reichtstag vertreten. Kritiker sehen darin eine Schwächung des Wählerwillens. „Damit wird die direkte Einflussmöglichkeit verwässert, es wird die Erststimme weiter geschwächt“, heißt es bereits. Zudem bliebe dem Zufall Tür und Tor geöffnet. Wer zufällig auf eine große Schar von Mitbewerbern um den Direkteinzug trifft, läuft am ehesten Gefahr, trotz des besten Ergebnisses im jeweiligen Wahlkreis auf dem Weg nach Berlin auf der Strecke zu bleiben. In CDU-Kreisen ist wie berichtet bereits von einer Klagewelle die Rede. Die Chancen der Kläger stünden nicht schlecht, wie CDU-Kreisgeschäftsführer Jens Richter findet: „Es wäre verfassungswidrig.“

Und dann käme wieder die schon beschlossene Bundestagsreform zum Tragen, die aktuell einen zerschlagenen Landkreis Verden vorsieht. Die zuständigen Stellen in Hannover gehen sowieso von keinem anderen Szenario aus. „Es ist von der durch Gesetz vom 14. November 2020 und am 1. Januar 2024 in Kraft tretenden Reduzierung von 299 auf 280 Wahlkreise auszugehen“, teilt Svenja Mischel, Pressesprecherin des Niedersächsischen Innenministeriums, mit. Spätestens am 26. Januar nächsten Jahres müsse eine Lösung vorliegen. Daran habe sich in den vergangenen Wochen auch nichts geändert.

Die Zeit drängt. Im Landkreis Diepholz, dem genauso wie dem Landkreis Verden die Zerschlagung droht, ist man schon weiter. Dessen Landrat Cord Bockhop ruft Bürger, Parteien, Kommunen und Bürgermeister sowie Institutionen wie die IHK, das Landvolk oder den Kreissportbund offiziell zu einem breit angelegten Protest auf. Gleichzeitig fasste der Kreistag bereits eine Resolution gegen die Spaltung.

Hinter solchen Reaktionen liegt der Landkreis Verden weit zurück. Zwar will CDU-Fraktionschef Wilhelm Hogrefe schon eine Tendenz erkannt haben, wonach „die Landes-SPD wohl gegen eine Zerschlagung des Wahlkreises Verden-Osterholz“ sei, die Verdener Kreispolitik aber handelte bisher nicht. Noch ist von Hoffnung die Rede, er hoffe auf eine gemeinsame Kreistagsentschließung, teilt Hogrefe mit. Auch von der drittstärksten Kraft im Kreistag liegt die Position inzwischen vor. „Die Kreisgrünen halten die Teilung für schwierig und sprechen sich dagegen aus“, heißt es in einer Pressemitteilung. Offen letztendlich, zu welchen Schlüssen die SPD kommt.

Gleichzeitig schießen die Wünsche für eine kommende Wahlkreis-Einteilung ins Kraut. Am höchsten gehandelt wird sowohl eine Konstellation des Wahlkreises Verden-Osterholz mit dem Altkreis Rotenburg als auch eine neue Kreation mit dem Landkreis Verden, dem Altkreis Rotenburg und dem Altkreis Fallingbostel. Auch ein Bestand des Wahlkreises Verden-Osterholz hätte bei einer Reduzierung auf 280 deutschlandweite Wahlkreise eine Chance. Er läge bei den Wahlberechtigten nur um sechs Prozent unter dem bundesweiten Durchschnitt. Zum Vergleich: Der Wahlkreis Heidekreis/Altkreis Rotenburg mit Klingbeil als Mandatsträger liegt um beträchtliche 23 Prozent unter dem Schnitt.