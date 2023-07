Geschichte der A 27: Verden und Achim innig verbunden

Teilen

Erste Autos auf der Autobahn 27 nach der Eröffnung vor 60 Jahren. © Repro/Manfred Brodt

Winkende Menschen, Musik und weitere Feierlichkeiten: Heute vor 60 Jahren rollten die ersten Autos über die Autobahn 27. Es war für die gesamte Region und darüber hinaus ein Meilenstein in der Verkehrsentwicklung.

Verden/Achim – Vor 60 Jahren war in der Verdener Aller Zeitung zu lesen: „Das war zweifellos ein bedeutsamer Tag für den Kreis Verden, als der Teilabschnitt der Bundesautobahn Verden-Achim in Dauelsen freigegeben wurde. Es ist eine Teilstrecke der Strecke Bremen-Walsrode- Hannover. Damit wird die Reiterstadt Verden zum ersten Male an das Bundesautobahnnetz angeschlossen, sagte undesverkehrsminister Dr. Seebohm.“

Zur Feier des Tages, am 15. Juli 1963, also heute vor genau 60 Jahren, musizierten die Spielmannszüge aus Blender und Baden neben einer Blaskapelle. Die Reit- und Fahrbereitschaft des Kreises Verden sowie die Reit- und Fahrschulen Verden waren angetreten zu einem eindrucksvollen Gesamtbild.

Landrat Niebuhr durchschnitt das symbolische, über die Fahrbahn gespannte Band. Der Bundesverkehrsminister hatte ihm diese Zeremonie überlassen.

Der niedersächsische Innenminister Bennemann meinte, durch diese neue Autobahn würden „Verden und Achim noch näher zusammengeführt, noch inniger miteinander verbunden“.

Aus dem Landkreis Verden der ungehinderte Weg zu den Häfen und zur Nordsee

Landrat Niebuhr freute sich, dass demnächst der ungehinderte Weg zu den Häfen und zur Nordsee frei werde. Er wünschte sich zudem, dass bald auch über das Hannover-Kreuz die „Reichshauptstadt“ erreicht werden könnte. Ob das mit der Reichshauptstadt ein Versehen oder Absicht des Landrats oder des Redakteurs war, bleibt dahingestellt, denn Berlin war da schon lange keine Reichshauptstadt mehr. Bonn war die Bundeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland.

Lange Geschichte einer hochmodernen Verkehrsader: Die Autobahn27, Höhe Raststätte Langwedel, zwischen Achim und Verden. © Markus Wienken

Aus der war der Bundesverkehrsminister gekommen. Seebohm drückte in seiner Ansprache die Hoffnung aus, dass noch mehr zahlungskräftige Käufer die weltberühmten Pferdeauktionen in der Reiterstadt Verden besuchen werden. In sechs Wochen werde die Autobahn von Verden-Nord bis Verden-Ost verlängert. Die Arbeiten von Verden bis Walsrode gingen dann endlich voran. „Keine starke Hand wird sie dann behindern. Dann endlich ist mit zwei Jahren Verspätung der langersehnte Anschluss für Bremen und seinen Hafen an die Autobahn in Richtung Braunschweig-Berlin, in Richtung Ruhrgebiet und über Göttingen-Kassel in Richtung Süddeutschland geschaffen“, sagte der Herr über die deutschen Autobahnen und Bundesstraßen.

Geschichte der Autobahn 27 Es war für die Region Achim-Verden, für den gesamten Landkreis und weit darüber hinaus ein Meilenstein in der Verkehrsentwicklung: Die Fertigstellung der Autobahn 27 vor 60 Jahren. Bundesverkehrsminister, Landrat und weitere Honorationen würdigten das Ereignis. Bis in die Gegenwart wurde die stark frequentierte Verbindung immer wieder ausgebaut. Unsere Zeitung stellt die Entwicklung in einer mehrteiligen Serie vor.

Nachmittags folgte ein Empfang im Achimer Hotel Stadt Bremen, an dem unter anderem die Bundestagsabgeordneten Ravens (SPD und Puvogel (CDU) sowie Oberkreisdirektor Berner und der Achimer Bürgermeister Osmers teilnahmen. Der Oberkreisdirektor dankte ganz besonders den Menschen, die ihr Land für die Autobahn hergeben mussten.

Bauschild für den Neubau der Autobahn. © repro/M.Brodt

Dieser Tag in Verden und Achim bildete nur eine Etappe auf dem Weg zur Autobahn 27

Dieser Tag in Verden und Achim bildete nur eine Etappe auf dem Weg zur Autobahn 27. Es war bei weitem nicht die letzte, denn erst 35 von geplanten 67 Autobahnkilometern waren da fertiggestellt. Es war aber auch alles andere als die erste Etappe, denn die relativ kleine Autobahn 27 sollte letztlich ein Verbindungsglied des Landstrichs zwischen Bremen und den Hafenstädten Bremerhaven und Cuxhaven zu den großen Nord-Süd-Strecken Deutschlands von Hamburg bis Basel sein. Und das hatte eine lange Vorgeschichte, auf die wir in weiteren Folgen eingehen.

In der nächsten Folge: Rückblende bis Weimar und Hitler.

Von Manfred Brodt