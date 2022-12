Eine Verdener Sportlerin durch und durch

Von: Christel Niemann

Am 8. Dezember 1922 kam Hanna Zuschneid geborene Beth in Borstel zur Welt. Als Turnerin war sie national und international erfolgreich. © Christel Niemann

Die Verdener Kunstturnerin Hanna Zuschneid wäre heute 100 Jahre alt geworden. Ihr Ehemann hat eine umfangreiche Sammlung über ihre Sportkarriere angelegt. Sie nahm unter anderem an den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki teil.

Verden – Hanna Zuschneid, geborene Beth, verwitwete Grages, ist im Kunstturnen weit über Verden hinaus bis heute unvergessen. Anlässlich ihres 100. Geburtstages und in Gedenken an seine verstorbene Frau hat ihr Witwer, Klaus Zuschneid, in alten Erinnerungen gekramt. Ihn freut es, dass der sportliche Ruhm seiner am 27. August 2010, im Alter von fast 88 Jahren verstorbenen Frau noch nicht verblasst ist.

Die Wettkampflaufbahn von Hanna Zuschneid

Vor 100 Jahren, am 8. Dezember 1922, wurde die Sportlerin in Borstel geboren. Als Turnerin hat sie ungezählte Wettkämpfe auf nationaler und internationaler Ebene absolviert. Sie nahm an den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki teil, wo sie mit den Turnerinnen bei der Gruppengymnastik auf dem vierten und beim Achtkampf auf dem fünften Platz landete. Und bei den Turn-Weltmeisterschaften 1954 in Rom errang sie mit der Mannschaft – wieder nur knapp an einer Medaille vorbei – den fünften Platz. Danach hat Hanna Zuschneid ihre Wettkampflaufbahn beendet und sich fortan ganz dem Turnernachwuchs gewidmet.

Ein besonderes Dokument: der Teilnahme-Ausweis für die Olympischen Spiele von 1952 in Helsinki. © Christel Niemann

„Zunächst liebte sie es, an Wettkämpfen teilzunehmen, und danach liebte sie es zu trainieren und ,ihre’ Mädchenriege auf Wettkämpfe vorzubereiten“, erzählt Zuschneid. „Sie ist durch und durch eine Sportlerin gewesen und ich bin sehr stolz darauf, dass sie meine Frau gewesen ist.“

Schon als sechsjährige turnte sie im TSV Verden

Auf dem Couchtisch liegen mehrere Ordner, gefüllt mit Dokumenten – Zeitungsartikeln, Urkunden, Ausschreibungen und Wettkampfpässen –, die die sportliche Laufbahn von Hanna Zuschneid spiegeln. Zuschneid berichtet, dass seine Frau als Sechsjährige der Turnabteilung des TSV Verden beigetreten ist, sie ab 1940 mit dem eigentlichen Leistungsturnen begonnen hat und dort vor allem im Acht- und im Vierkampf die größten Erfolge erzielt hat. Ab 1941 habe sie dann regelmäßig bei Deutschen Meisterschaft geturnt und so manches Mal ganz oben auf dem Treppchen gestanden. „Damals“, so Zuschneid, „hat sie noch den Namen Grages, von ihrem verstorbenen Mann in erster Ehe getragen.“

Klaus Zuschneid holt mehrere Festschriften von bedeutenden Turnfesten nach Ende des Zweiten Weltkriegs hervor. Beispielsweise vom ersten deutschen Turnfest 1948 in Frankfurt und vom ersten niedersächsischen Landesturnfest zwei Jahre später in Verden, wo die damals 27-jährige Borstelerin den ersten Platz im Achtkampf belegte.

In dicken Ordnern hat Klaus Zuschneid Material über seine Frau archiviert. © Christel Niemann

In vielen Jahrzehnten hat der Witwer eine umfangreiche Sammlung angelegt, damit die sportliche Vergangenheit seiner Frau nicht in Vergessenheit gerät. „Alles, was mir wichtig erschien, ist in Ordnern dokumentiert“, erzählt Zuschneid, der einen Teil der Sammlung bereits dem Verein Dokumentationszentrum Verden im 20. Jahrhundert (Doz 20) überlassen hat.

Witwer Klaus Zuschneid: „Wir waren ein perfektes Team“

Zuschneid scheint noch immer tief mit seiner Frau verbunden. „Sie hat meine Vorstellungen von einer Partnerin in allen Punkten erfüllt. Sie war blond, hat geturnt und konnte gut tanzen“, sagt Zuschneid, der bekanntermaßen selbst viele Jahrzehnte ein mehr als ambitionierter Turner und Turntrainer war, mit einem Schmunzeln. Beim Erntefest in Borstel habe es so richtig gefunkt und er sei mit ihr „im 7. Himmel“ über die Tanzfläche geschwebt.

Von solchen Anekdoten könnte der Witwer stundenlang erzählen, auch davon wie sie Beruf, Familie und den geliebten Sport immer gut unter einen Hut gebracht haben. „Wir waren ein perfektes Team. Es war eine tolle Zeit. Keinem fiel auf, wenn wir zusammenkamen. Es fiel nur auf, wenn einer von uns alleine kam“, blickt der pensionierte Bauingenieur auf die Zeit zurück, als sie gemeinsam beim TSV Verden mit dem Aufbau und der Leitung von Leistungsgruppen im Kunstturnen beschäftigt waren. Bis 1999 habe sich seine Frau noch mit Hingabe als Trainerin betätigt. Das zeige, welch wichtige Rolle das Turnen in ihrem Leben gespielt habe.

Wer Hanna Zuschneid noch persönlich kannte, wird sich an eine Frau erinnern, die immer lächelte. An einen Menschen, der sich nicht in den Vordergrund drängte. Sie war einfach nicht der Typ à la „Hoppla, jetzt komm ich“. Hanna Zuschneid hat zwar nie das Rampenlicht gesucht, doch über die Ehrungen und Auszeichnungen, die sie für ihre Erfolge im aktiven Sport und als Trainerin erfahren hat, würde sie sich sicher auch heute noch freuen.