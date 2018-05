Handwerker finden Granate in Verden

Bei Dachdeckerarbeiten

+ Diese Granate wurde auf einem Dachboden „Am Meldauer Berg“ in Verden gefunden.

Verden - Der Fund einer Granate sorgte am Mittwochmorgen für einen Polizeieinsatz in einem Haus „Am Meldauer Berg“ in Verden. Bei Dachdeckerarbeiten fanden Handwerker auf einem Dachboden eine Granate, woraufhin die Polizei alarmiert wurde.