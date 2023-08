Verdens Geschäftswelt: Spuren verschwinden

Einst wurde in diesem historischen Altstadtgebäude Kunst verkauft, inzwischen wird dort Bier gebraut. © wennhold

Das Haus der ehemaligen Galerie Schwabe erneuert sich. In der früheren Dependance beispielsweise residiert jetzt eine Brauerei.

Verden – Der Name Schwabe ist in Verden ein Begriff. Die frühere Galerie ist aus der gleichnamigen Glaserei hervorgegangen, die bereits im 18. Jahrhundert das erste Mal erwähnt wurde und sich auf Sakralverglasungen (Kirchenfenster) spezialisiert hatte. Viel später wurde daraus eine Galerie, die Bilder, Bilderrahmen und Geschenkartikel anbot. Kunst, schöne Dinge und Handwerk gehörten nunmehr zur Ausstattung der Galerie Schwabe in der Oberen Straße 39.

Schräg gegenüber, dort, wo jetzt die Verdener Brau Manufaktur ihren Sitz hat, gab es einen Ausstellungsraum, in den zu Vernissagen eingeladen wurde, bei denen Künstler, Kunstkenner und Kunstinteressierte zusammenkamen. Viele Verdener werden sich daran erinnern, haben bei Horst und Christa Schwabe Bilder angeschaut, einrahmen lassen oder auch gekauft.

Nach dem Tod des Ehepaares übernahm Sohn Lars Schwabe die Galerie, 2006 wurde sie jedoch aus gesundheitlichen Gründen geschlossen – aber nicht dauerhaft.

Sylvia Casaretto und Dieter Roscheck übernahmen. Mit ihrem Kunsthaus führten sie das Verdener Geschäft weiter, denn als Dieter Roscheck zufällig von der Schließung erfuhr, fand das Galeristenpaar: „Das muss man fortführen.“

Einige Jahre lang blieben die beiden in der Oberen Straße, bis sie sich erweitern wollten, um vor allem mehr Ausstellungsfläche zur Verfügung zu haben. Im Jahr 2010 zogen Casaretto und Roscheck in die Brückstraße und eröffneten dort ihr Verdener Kunsthaus mit zum Teil bedeutenden Ausstellern. Inzwischen ist auch das wieder Geschichte. „Wir möchten gerne auch noch andere Dinge machen, was angesichts der zeitlichen Bindung durch ein Ladengeschäft nicht möglich war. Es ist daher an der Zeit, es aufzugeben, um dadurch mehr Freiheit zu gewinnen“, hieß es von den beiden im Jahr 2016, genau in dem Jahr, in dem Lars Schwabe in der ehemaligen Galerie in der Oberen Straße 24 Wiedereröffnung feierte, um an die langjährige Familientradition anzuknüpfen.

Die Galerie Schwabe hatte in Verden eine lange Tradition. Inzwischen residieren dort vier Firmen. © -

Da gab es Stillleben ebenso wie Bilder im Stile alter Meister, an Comics angelehnte Bilder und solche, bei denen sich erst bei genauerer Betrachtung die sinngebenden Motive zu erkennen geben. Und weil erst der passende Rahmen ein Bild so richtig zur Geltung bringt, bot Schwabe in eigener Werkstatt auch individuelle Einrahmungen an.

Daneben gab es schöne Dinge, Wohnaccessoires und ausgesuchte Möbelstücke. Auch schicke Outdoor- und Loungemöbel bot Schwabe seinerzeit an. Inzwischen gibt es diese Galerie nicht mehr, Lars Schwabe konzentriert sich auf sein Immobilien Kontor.

Seither ist die Galerie Schwabe gänzlich aus der Stadtgeschichte verschwunden. Die Häuser gibt es aber noch. Wie schon erwähnt ist in dem Gebäude Obere Straße 24 die Brau Manufaktur eingezogen und schräg gegenüber im Haus Nummer 39 hat es viele wechselnde Mieter gegeben, doch jetzt wurde umgebaut, um unter anderem dem Übersetzungsbüro Krohn als Domizil zu dienen. Fenster und Türen wurden ausgetauscht, die Fassade teilweise neu verputzt, was noch fehlt, ist ein neuer Anstrich.

Von Erika Wennhold