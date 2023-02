Handschrift eines 13-Jährigen: Einbruchsserie endet abrupt

Von: Heinrich Kracke

In einem Zeitraum von gut zwei Monaten wurden ein gutes Dutzend Einbrüche in Apotheken im Landkreis Verden verübt. Einige traf es mehrfach. In jedem Fall suchte der Täter nicht etwa nach Medikamenten oder Drogen, er suchte nach Bargeld. Sämtliche Delikte tragen die Handschrift eines 13-Jährigen aus Bremen. © Preuss

Die Serie ist länger als zunächst bekannt, das Muster ist immer dasselbe: Mehr als ein Dutzend Apotheken-Einbrüche im Kreis Verden tragen die Handschrift eines 13-Jährigen. Jetzt endete die Serie abrupt.

Verden/Achim – Anfang Februar war er an einem Sonnabend auf frischer Tat in der Apotheke am Holzmarkt in Verden ertappt worden, zwei Tage später bereits wurde er in der Nähe einer Apotheke in Dörverden aufgegriffen, in die ebenfalls eingebrochen wurde. Und plötzlich ist Ruhe. Dennoch bewegt der 13-Jährige weiterhin die Gemüter. Inzwischen wurde bekannt, dass noch eine Reihe mehr Einbrüche als zunächst angenommen die Handschrift des Jungen aus Bremen tragen. Insgesamt 13 Fälle im Zeitraum seit Anfang Dezember kommen allein im Landkreis Verden in Frage, erklärt auf Nachfrage Henryk Niebuhr von der Polizei Verden.

„In allen Fällen dauern die Ermittlungen an“, so Niebuhr. Dabei werde auch geprüft, ob die Taten miteinander in Verbindung stehen. Über den diesbezüglich aktuellen Stand könne er sich mit Blick auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht äußern. Gleichzeitig hatte einer der betroffenen Apotheker Strafanzeige erstattet – nicht gegen den 13-Jährigen, die Anzeige richtet sich gegen das Jugendamt Bremen, den Betreuer des 13-Jährigen und dessen Vormund. Grund: Schwere Versäumnisse bei der Betreuung des Jugendlichen.

Mit seiner Geschichte hatte der Minderjährige die Gemüter bewegt. Er befand sich nicht nur psychisch, sondern auch physisch in bemitleidenswertem Zustand. „Als der 13-Jährige in der Apotheke in Verden angetroffen wurde, wies er einen behandlungswürdigen allgemeinen Gesundheitszustand auf“, so Niebuhr in einer ersten Einschätzung.

Die Einbrüche mit der Handschrift des Jungen ziehen sich von Nord nach Süd durch den Landkreis Verden. Alles irgendwie untypische Einbrüche. Nicht nach Medikamenten oder Drogen suchten die Täter, sondern ausschließlich nach Bargeld. Begonnen hatte der Zauber bereits in der Nacht auf den 2. Dezember in der Apotheke an der Etelser Bahnhofstraße. Eine Anwohnerin alarmierte geistesgegenwärtig die Polizei, und die Beamten konnten tatsächlich noch einen 15-Jährigen stellen, gegen den sich die Ermittlungen richteten. Schon damals wurde nicht ausgeschlossen, es habe sich ein zweiter junger Mann beteiligt, nach dem nun per Zeugenaufruf gesucht wurde. Möglicherweise bereits der 13-Jährige.

Immer wieder trafen der oder die Täter bei ihrem guten Dutzend Einbrüche und Einbruchsversuche auf aufmerksame Anwohner, zuweilen sogar auf Beschäftigte der Apotheken, die noch Dienst schoben. So geschehen beispielsweise in der Nacht auf den 26. Januar am Lugenstein in Verden. Der Täter zerstörte eine Scheibe, wurde aber durch einen Mitarbeiter entdeckt und flüchtete. Zu einer nächsten Begegnung der nächtlichen Art kam es acht Tage später nur rund einen halben Kilometer entfernt. Gegen kurz nach Mitternacht wurde die Eingangstür der Apotheke am Rathaus gewaltsam geöffnet und im weiteren Verlauf Bargeld entwendet. Ein Mitarbeiter der Apotheke bemerkte den Einbruch, woraufhin der oder die Täter flüchteten.

Dass der 13-Jährige bei all diesen Delikten seine Finger im Spiel hatte, darauf deutet eine besondere Begebenheit hin. Das vorläufige Ende der Einbruchstour nämlich. Auf den Sonnabend, 11. November, fiel der Fall an der Apotheke am Holzmarkt, als der Junge in den Räumen ertappt wurde, und zwei Tage später der Fall in Dörverden, als ihn die Beamten unweit des Einbruchs in Gewahrsam nahmen. Nach dem ersten Delikt wurde er aufgrund seines Gesundheitszustandes einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises zugeführt. Dort ist er offenkundig entwischt. Der gravierende Unterschied zum folgenden Dörverdener Aufgreifen: „Wir haben ihn seinem Betreuer übergeben“, sagt Niebuhr. Nicht ausgeschlossen also, dass die Aufsichtsperson Mittel gefunden hat, dem Jungen das Ausbüxen zu verleiden. Dabei handelte es sich um die „Kind.Gerecht Kinder- und Jugendhilfe GmbH“ aus Schneverdingen.

Jedenfalls endet jene Serie abrupt, die sich vorher noch wie ein rotes Band durch den Kreis Verden zog. Dreimal wurde die Apotheke am Holzmarkt in Verden heimgesucht, zweimal die Apotheken an der Etelser Bahnhofstraße, an der Großen Straße in Dörverden und der Obernstraße in Achim. Je einmal waren die Häuser am Nordertor in Verden, im weiteren Verlauf an der Großen Straße unweit des Rathauses in Verden, am Lugenstein und an der Eitzer Straße Schauplatz der Taten.

Während die Apotheker von Schadenssummen jeweils im vierstelligen Bereich sprechen, ein Verdener beziffert die Summe mit rund 4 000 Euro, erlangte der Fall, wie berichtet, wegen der Strafanzeige des Verdeners Henning Wittboldt-Müller überregionales Aufsehen. Ihm gehe es nicht nur um die Zukunft des 13-Jährigen, sagt Wittboldt-Müller. Er habe vielmehr die Sorge, auch diesmal passiere wieder nichts. Deshalb wolle er mit seiner Anzeige aufrütteln, und zwar nicht nur die Behörden an Schnoor und Schlachte, sondern auch die Volksvertreter. „Die Anzeige richtet sich vor allem gegen die Politik. Einerseits sich auf die Schultern klopfen und bestätigen, was man wieder alles Schöne für junge Leute getan habe, für junge Leute, die auf die schiefe Bahn geraten sind, und andererseits dann einen solchen Fall zulassen, das kann nicht angehen!“