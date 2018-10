Frida Gold und noch viel mehr beim Hallo-Verden-Festival

Verden - Das Festival „Hallo Verden“ der Lebenshilfe Rotenburg-Verden hat mittlerweile Tradition. Zurzeit biegen die Planungen für die achte Festivalauflage am Sonnabend, 10. November, in und rund um die Verdener Stadthalle auf die Zielgerade ein und ein großes Helfertreffen hat stattgefunden. Alles läuft, die Vorfreude ist groß. Kein Wunder, denn das Programm kann sich sehen lassen.

Mit Frida Gold als Headliner und den Bands Vogelfrey, Terry Hoax, Kellerkommando, Rossi, Pad, Lenna, Kyles Tolone und Ich kann fliegen ist das bereits aus den Vorjahren gewohnte breite musikalische Spektrum vertreten, das natürlich auch professionell präsentiert wird. Zielgruppe des Festivals sind Menschen die Lust auf Livemusik und Freude am Feiern haben und die auf unkomplizierte Art und Weise Inklusion leben möchten.

Was für die Gäste – im Vorjahr wurden im Veranstaltungsverkauf um die 800 Besucher gezählt – ein Riesenspaß ist, bedeutet für das Organisationsteam und für die rund 70 Helfer vor und hinter den Kulissen zunächst einmal harte Arbeit. „Wir ziehen aber alle an einem Strang“, hieß es beim Infoabend im Wohnheim der Lebenshilfe am Oderplatz.

Das Hallo-Verden Festival ist vor allem auch für die Betreuten der Lebenshilfe Rotenburg-Verden eine riesige Sache und eine ganze besondere Veranstaltung. Es bedeutet Spaß, ganz viel Musik, Freunde treffen, aber auch viel Arbeit, da auf dem Festival die Menschen mit und ohne Behinderung nicht nur zusammen feiern, sondern auch intensiv zusammenarbeiten.

+ Im vergangenen Jahr wurde beim Festival in der Stadthalle als Headliner Die Happy gefeiert. © Woyke

Ob im Bereich Catering, Künstlerbetreuung, Garderobe, Security oder Kasse, sie sind überall involviert. „Es wirbeln etwa 70 Helfer vor und hinter den Kulissen. Ohne das beispielhafte Engagement von Mitarbeitern und Beschäftigten wäre das nicht zu stemmen“, erzählen die Festivalmacher, Wohnbereichsleiter Klaus-Joachim Hopfe, Ulf Hennig, Meike Preuß und Hans-Rudolf Vollers.

Mindestens ebenso wichtig für das Gelingen der Veranstaltung sei aber auch die großzügige Förderung des Festivals durch die Aktion Mensch sowie das finanzielle Entgegenkommen der auftretenden Künstler. „Die Gage für namhafte und angesagte Künstler gibt unser Festivalbudget nicht her. Das geht nur, weil sich bislang noch alle Headliner – von Johannes Oerding über Kleinstadthelden, Fofftig Penns, Thomas Godoij, Max Giesinger oder im vergangenen Jahr Die Happy dem Charitygedanken verpflichtet fühlten und deshalb das Festival unterstützen.“

Die Zeit der Vorbereitung beschreibt das mit der Organisation betraute Team als sehr komplex. „Das ganze Drumherum und sämtliche Abläufe müssen stimmen“ so Hopfe. „Vieles ist inzwischen gut eingespielt und Routine, aber dennoch ist die Aufregung im Vorfeld immer noch groß, auch wenn alle wissen, was auf sie zukommt, denn die meisten sind von Anfang an dabei“, erzählen die Mit-Organisatoren.

Immenser Aufwand

Der Aufwand, das Catering für die Musiker und Helfer, die Technik und das ganze Drumherum, für die Veranstaltung, die allen sehr am Herzen liege, sei schon immens. Initiatoren und Helferkreis freuen sich jedenfalls schon auf den Tag und auf ganz viele Besucher. Die Stadthalle fasst schließlich über 1000 Menschen, da geht also noch was.“ Karten für das Hallo-Verden-Festival gibt es im Vorverkauf für 23 Euro in den Geschäftsstellen der Kreiszeitung oder direkt bei der Lebenshilfe Rotenburg-Verden und für 28 Euro an der Tages- beziehungsweise Abendkasse.

Das Festival beginnt um 16.30 Uhr mit dem Auftritt von Vogelfrey, um 17.15 Uhr startet Pad, gefolgt von Terry Hoax um 18 Uhr und Lenna um 18.45 Uhr. Eine dreiviertel Stunde später spielt Kellerkommando und Kyles Tolone tritt um 20.15 Uhr auf der Stadthallenbühne auf, bevor um 21 Uhr Frida Gold die Bühne übernimmt. Ich kann fliegen will den Besuchern ab 22.15 Uhr einheizen, ehe um 23 Uhr mit Rossi – sie hatten im Vorjahr den kleinen Saal der Stadthalle zum Beben gebracht - die große Abschluss-Party beginnt.

Weitere Infos unter der Rufnummer 04261/944355 oder bei Facebook unter facebook.com/HalloVerdenFestival.

nie