Eine „Halbgare Lösung“ in Verden

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Der Radweg nördlich der neuen Max-Planck-Straße soll über die Parkplätze von Aldi und Rewe verlaufen. Umgesetzt wird ferner die Maßnahme 3 A, die Maßnahme 3 B wurde verworfen. © Stadt Verden

Die millionenschwere Sanierung der Max-Planck-Straße wäre wegen eines Radwegs beinahe gekippt worden. Die Stadt will diesen nun über Parkplätze führen.

Verden – Sie machten aus ihren Herzen keine Mördergrube. „Das haben wir uns ganz anders vorgestellt“, sagten sowohl Lutz Brennecke (CDU) als auch Carsten Hauschild (SPD). Und plötzlich wackelte die größte Verdener Straßenbaumaßnahme dieses Jahres, die millionenschwere Sanierung der Max-Planck-Straße, plötzlich wackelte sie und drohte kurz vor dem Anrollen erster Bagger sogar zu kippen. Es ging um Radfahrer, um den Radweg entlang der Lebensmittelmärkte von Rewe über Aldi bis Baalk. Am Ende verständigte sich der Stadtentwicklungsausschuss zwar doch noch einvernehmlich für eine Zickzack-Variante, aber die steht auf tönernen Füßen. „Eine halbgare Lösung“, wie Rasmus Grobe (Grüne) befand.

Zwar ist ein Radweg an der neuen Max-Planck-Straße durchaus vorgesehen, breit genug sogar, aber der liegt auf der Eitzer Seite. Für einen beidseitigen Radweg fehlt der Platz. Der Straßenraum ist schlichtweg zu schmal. Auch die Hoffnung, von den Parkplätzen der Lebensmittler ein Stückchen abzuzwacken und zum Radweg auszubauen, diese Hoffnung zerstob. Ein Regenrückhaltebecken auf dem Aldi-Parkplatz, eine mächtige Betonwanne im Erdreich mit Gitterabdeckung, sie lasse sich nicht verschieben, und zu überqueren sei sie auch nicht.

Stadtplanerin Stephanie Thies tischte deshalb eine Radler-Variante auf, die über die Parkplätze der beiden Märkte verläuft, und zwar nahe an den Gebäuden. Die jetzt schon vorhandene Verbindung der beiden Grundstücke solle aufgeweitet, der Radweg schließlich nahe dem kommenden Kreisel auf den Berliner Ring geführt werden. Anders als die Grafik zeigt, soll der Radweg nicht mehrfach verschwenkt, sondern gradlinig verlaufen. Das Problem der Kollisionsgefahr mit ausparkenden Autos bleibt. Andererseits mehren sich die Anzeichen, dass Radler selbst Lösungen gefunden haben. Ein Trampelpfad vom Radweg des Berliner Rings auf die nördlichen Ausläufer des Rewe-Parkplatzes erzählt von einer gewissen Eigendynamik.

Dass überhaupt die Chance besteht, auf die eigentlich privaten Parkplätze zuzugreifen, verdankt die Stadt einem Zufall. Aldi gab im März die Erweiterung seines Marktes bekannt und beantragte dafür eine Bauleitplanung. Im Zuge dessen sei die Chance ergriffen worden, mit Konzernvertretern über den Radweg zu verhandeln, berichtete Thies. Am Ende hat sowohl Aldi als auch die Stadt einen Verkehrsgutachter beauftragt. Beide seien zu dem Schluss gekommen, der Weg über die Parkplätze sei die einzig mögliche Variante. „Immerhin das“, wie Fachbereichsleiterin Birgit Koröde befand. Man dürfe nicht vergessen, es gehe um die Baugenehmigung für nur ein einziges Grundstück.

In der Politik fand die Lösung zunehmend Anklang. „Unter diesen Voraussetzungen eine ziemlich gut überlegte Variante“, sagte etwa Johanna König (Grüne). Kleine Veränderungen brachten die Volksvertreter dennoch ein. „Für mehr Sicherheit könnten die Radwege farblich unterlegt sein“, sagte Hauschild. „Der Überweg über den Berliner Ring sollte mehr in Richtung Abbiegung zur Moorstraße verlegt werden“, regte Barbara Duprée (CDU) an. „Bitte kein Weg mit Ecken“, verlangte Grobe.