Bedarf an Beratung gegen Rechtsextremismus steigt

Es ist ein großes Gebiet, das Ruben Obenhaus betreut. Der Bereich Nord-Ost-Niedersachsen (auf der Karte in Blau dargestellt) umfasst 13 Landkreise. Weil überall der Bedarf an Unterstützung wächst, hofft Wabe als Trägerverein, im kommenden Jahr zwei mobile Berater einsetzen zu können.

Verden – Rund 30 Anfragen im ersten Jahr, 2018 dann schon um die 80 Fälle. Und wenn er jetzt, Anfang April, auf das erste Quartal 2019 zurückblickt, kann Ruben Obenhaus sicher sein: In diesem Jahr werden noch mehr Menschen die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – für Demokratie in Anspruch nehmen wollen.

Obenhaus ist das neue Gesicht der Beratung, die in Verden dem Weser-Aller-Bündnis für Demokratie und Zivilcourage (Wabe) als Trägerverein angegliedert ist. Seinen Arbeitsschwerpunkt legt der studierte Politikwissenschaftler insbesondere auf die Prävention von Antisemitismus. Zu diesem Thema hat er zuvor in Schleswig-Holstein eine Informations- und Dokumentationsstelle aufgebaut.

Die Beraterstelle hat der 30-Jährige von Vera Hilbich übernommen, die sich im Mutterschutz befindet. Im kommenden Jahr, so hoffen Oberhaus und Wabe-Koordinator Rudi Klemm, werde es dann mit der Rückkehr Hilbichs zwei mobile Berater geben. Denn das Einsatzgebiet ist riesig, es umfasst 13 Landkreise. Vor allem aber zeigten die stetig steigenden Fallzahlen, dass der Bedarf groß ist, sagt Klemm.

Und das, obwohl der Bevölkerungsanteil der Menschen mit einer rechtsextremen Einstellung seit Jahren bei rund zehn Prozent liege. Klemm: „Die Mehrheit ist demokratisch.“ Gleichwohl seien die Rechten lauter geworden. „Sie nehmen viel mehr Raum ein in der Öffentlichkeit“, hat der Koordinator festgestellt. „Es ist eine Minderheit, die sich mit Ellbogen Gehör verschafft.“

Das deckt sich mit den Beobachtungen Obenhausens. Er sieht vor allem eine Ausbreitung des Antisemitismus im ländlichen Raum, eben dort, wo – anders als in Ballungszentren – eher mal der Kontakt fehle zu vielfältigen Lebensweisen und multikulturellem Austausch. „Hier wollen wir als Mobile Beratung vor Ort ansetzen“, sagt der 30-Jährige.

Die Mehrheit reagiere auf die Rechten mit wachsender Unsicherheit. Die Frage „Was mache ich, wenn...?“ treibe Bildungseinrichtungen, Kommunen, Arbeitgeber, Vereine und Verbände um, aber auch Familien. Sie alle können sich an die Mobile Beratung wenden.

Die Feuerwehr, in deren Reihen sich ein Rechtspopulist befindet, der im Netz kaum verhohlen zu Selbstjustiz auffordert; die Hakenkreuzfahne, die – wenig versteckt – in der Nachbarschaft weht und Anwohner dazu bringt, sich zu engagieren; rechte Schmierereien und vereinzelte antisemitische Äußerungen in der Grundschule, die das Kollegium auf den Plan rufen; die kommunale Gleichstellungsbeauftragte, die in Leserbriefen aus dem rechtspopulistischen Spektrum öffentlich angefeindet wird: Fälle der vergangenen Monate, mit denen sich die Mobile Beratung auf sehr individuelle Weise befasst hat.

Nicht mit vorgefertigten Konzepten, sondern stets gemeinsam mit denjenigen, die um Hilfe ersucht haben: Die Nachbarschaft erhielt Unterstützung bei der Gründung einer Bürgerinitiative und bei der Organisation von Infoveranstaltungen. Die Schule überarbeitete ihre Schulordnung und verpasste sich ein neues Leitbild. Die Gleichstellungsbeauftragte nutzte die Situation, um den Nutzen ihres Amtes für das demokratische Zusammenleben öffentlich darzustellen. Auch eine Klärung unter juristischen Aspekten fand statt.

Die Mobile Beratung arbeite ressourcenorientiert, alle Angebote seien vertraulich, betont Ruben Obenhaus. Und wichtig sei, dass das, was gemeinsam entwickelt wurde, nachhaltig wirkt. Außerdem arbeitet die Mobile Beratung für den Nutzer kostenneutral. Gefördert wird sie durch das Programm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend.

Kontakt und Informationen:

