Mit gutem Beispiel voran

Blühstreifen der „Imkermischung Verden“ vor dem Grünen Zentrum ausgesät

+ Hoffen, dass es bald üppig vor dem Grünen Zentrum blüht: Imker Heinrich Kersten, Kreislandwirt Jörn Ehlers sowie Agrardienstleister Michael Melloh und Mitarbeiterin Miriam Hulsmann (v.l.). Foto: Haubrock-kriedel

Verden – Schön bunt soll es werden, verführerisch duften und jede Menge Insekten anlocken: Ein Stück Rasenfläche vor dem Grünen Zentrum an der Lindhooper Straße wird sich erneut vom grünen Einerlei in eine Oase für Insekten verwandeln. Michael Melloh, Dienstleister für Agrartechnik aus Syke, und Mitarbeiterin Miriam Hulsmann brachten die Imkermischung Verden fachgerecht in den Boden.