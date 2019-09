Gute Stimmung bei „Jugend jazzt“

Zehn Ensembles präsentieren die Ergebnisse ihrer Worshoparbeit

+ Der OLB-Förderpreis ging zum zweiten Mal in Folge an Funk Diffusion. Fotos: Haubrock-Kriedel

Verden – In diesem Jahr strahlte wieder die Sonne und dementsprechend gut war die Stimmung beim Abschlusskonzert „Jugend jazzt“ auf dem Rathausplatz. Bereits zum 18. Mal endeten die Verdener Jazz- und Bluestage mit einem Konzert der Nachwuchsjazzer. 60 Teilnehmer von 12 bis 27 Jahren präsentierten in zehn verschiedenen Ensembles die Ergebnisse der Workshoparbeit mit ihren Dozenten der letzten beiden Tage. Was sie gelernt hatten, konnte sich hören lassen. Das Repertoire reichte von Jazzstandards bis hin zu Popsongs. Höhepunkt war die Verleihung des OLB- Bandpreises, der zum zweiten Mal in Folge an die Combo Funk Diffusion ging.