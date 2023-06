Aktionstag im Verdener Unternehmen: Hunde im Büro tun einfach gut

Von: Christel Niemann

Willkommen im Büro: Vierbeiner sorgen für gute Stimmung bei Mars Petcare in Verden. © niemann

Der Arbeitstag hat kaum begonnen, da liegt der fünfjährige Mischling Pelle brav unter dem Schreibtisch von Patricia Reitmann, die den kleinen Rüden erst kürzlich aus dem Pet-Center von Mars Petcare in Verden übernommen hat. Dann räkelt sich Pelle, ein deutliches Zeichen dafür, dass sich der kleine Kerl am Arbeitsplatz seines Frauchens wohlfühlt. Bei Mars Petcare sind die vierbeinigen Kollegen bereits seit vielen Jahren die heimlichen Stars im Büro.

Verden – Die Wissenschaft hat es längst erkannt und Studien zeigen: Hunde im Büro verhindern Burn-Out, sorgen für Bewegung und Kommunikation. Was sie sonst noch alles bewirken, wurde gestern beim Besuch des Standort Verden von Mars Petcare deutlich, wo Geschäftsführerin Céline Levointurier, Catarina Neumann (Leiterin Kommunikationsabteilung), André Büge (Kommunikationsabteilung) und Hundetrainerin Amelie Sucholinski die Werbetrommel für die Teilnahme am diesjährigen „Aktionstag Kollege Hund“ rührten, zu dem das Unternehmen am Donnerstag, 15. Juni, gemeinsam mit dem Deutschen Tierschutzbund aufruft.

„In den vergangenen Jahren konnten wir bereits über 1 000 Unternehmen zu einer Teilnahme bewegen. Bislang haben um die 150 zugesagt“, so Neumann. Ziel des Schnuppertages sei es, die Vorteile von Hunden am Arbeitsplatz deutlich zu machen und Unternehmen zu ermutigen, probeweise Hunde in ihren Büros zuzulassen.

Bei Mars Petcare sind Hunde am Arbeitsplatz nichts Ungewöhnliches, sondern Alltag. „In unserem Unternehmen sind sie bereits seit 20 Jahren erwünscht“, berichtet Levointurier. „Ein Gewinn für Tier, Angestellte und auch für uns als Arbeitgeber.“

Alle Hunde sind gut sozialisiert und ausgelastet

Levointurier sagt, obwohl sie selbst mit Hunden weniger am Hut habe, weil sie eine ausgesprochene Katzenmama sei, spüre sie doch die positive Wirkung der Tiere, sobald sie das Büro betrete. „Es zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Sie tun einfach gut. Die Atmosphäre ist schwer zu beschreiben, man muss es selbst erleben.“

Aussagen, die sich beim Gang durch das Großraumbüro bestätigen, wo Hunde verschiedener Rassen, Größen und Jahrgänge entspannt dösend in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz von Frauchen oder Herrchen liegen und einen aus treuen Augen anblicken. Kein Bellen, ja kaum ein Mucks stört hier das konzentrierte Arbeiten, weil, wie die Tiertrainerin erklärt, alle Hunde gut sozialisiert und optimal ausgelastet sind. „Sie haben auch als Bürobegleiter ausreichend Auslauf, können sich während der Mittagspause auf der Spielwiese tummeln und dort mit anderen Hunden spielen.“

Befragt man die Mitarbeiter – gleich ob mit oder ohne vierbeinigen Arbeitsplatzbegleiter – so äußerten sich alle zufrieden darüber, dass die Bürohunde die Arbeitsatmosphäre selbst bei Meetings spürbar auflockerten. Sie liefern außerdem Gesprächsstoff mit den Kollegen und motivierten, auch mal vom Bildschirm aufzusehen und sich die Beine zu vertreten, wie André Manteufel erzählte. Ihn begleitet die einjährige Rhodesien Ridgeback-Hündin Merle zur Arbeit. Wichtig sei es, auf die Belange der Kollegen Rücksicht zu nehmen, etwa in Hinblick auf Tierhaarallergien. „Wir haben Rahmenbedingungen, die in unserem Unternehmen klar formuliert sind. Eine vereinbarte Widerrufsmöglichkeit regelt das Verhalten des Hundes, belegt das Einverständnis der betroffenen Kollegen und definiert hundefreie Bereiche“, berichtet Catarina Neumann. Auch müsste für die Vierbeiner das jeweilige Umfeld stimmen.

Für die Beteiligten ist es eine Win-Win-Situation: „Wenn Unternehmen es ihren Mitarbeitern ermöglichen, Hunde ins Büro mitzunehmen, dann wirkt sich das positiv auf die Hundehalter, das Umfeld und damit natürlich auch auf das Unternehmen aus“, so die Gesprächspartner unisono. Gerade durch die Pandemie hätten sich in den vergangenen Jahren viele Menschen Haustiere und insbesondere Hunde angeschafft. „Zurück in den Büroalltag stelle sich dann aber die Frage, was mit den Tieren geschehen solle, wenn tagsüber niemand zuhause ist“, gab Geschäftsführerin Céline Levointurier zu bedenken. „Die Erlaubnis, ein Tier mit ins Büro zu nehmen, mindert folglich auch das Leid von Tieren, die teils aus Betreuungsnot durchaus im Tierheim landen.“

Mehr Infos unter www.kollege-hund.de.