Thementag des Studienseminars: Grundstock an Medienkompetenz

Verden – „Die Digitalisierung verändert unser Leben auf gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Ebene. Diese Veränderungen machen auch vor der Schule nicht halt.“ Mit diesen Worten begrüßte die stellvertretende Leiterin des Verdener Studienseminars, Nina Johswich, ihre angehenden Kolleginnen und Kollegen in der Aula der Campus Oberschule zu einem Thementag „Medienkompetenz“. Bevor die verschiedenen Workshops starteten, gab es eine Einführung von Hauke Tongers, medienpädagogischer Berater im Heidekreis.

Ziel sei es, dass jedem Schüler ein Grundstock an Medienkompetenz vermittelt wird, so Tongers. Momentan gebe es an den Schulen noch ein großes Ungleichgewicht. „Einige Lehrer arbeiten bereits viel mit neuen Medien, andere dagegen überhaupt noch nicht“, so Tongers. Dies dürfe es in Zukunft nicht mehr geben. Aufgabe der Lehrer sei es, sich die nötigen Kenntnisse anzueignen und die integrierte Lerntechnologie entsprechend zu ersetzten, zu erweitern, zu ändern und neu zu belegen. „Der Anspruch an den Lehrer ist es, dies schrittweise in den Unterricht einzubringen und kompetent zu werden“, so Tongers. Dabei sei Medienkompetenz kein eigenes Lernziel, sondern müsse praktisch „nebenbei“ vermittelt werden, zum Beispiel durch den Einsatz eines Smartboards anstelle der alten Kreidetafel. „Das ist eine große Herausforderung“, betonte der Referent.

Das Problem bei den Kindern dagegen sei, dass sie die neuen Medien zwar konsumieren, aber mit ihnen nicht gut als Werkzeug arbeiten können. Auch hier seien die Pädagogen gefragt. „Wir leben in einem Zeitalter der digitalen Transformation, die unser Leben komplett verändert“, machte Tongers deutlich.

Eine Prognose besage, dass künftig ein Drittel aller Berufe wegfallen werde. „Wichtig ist, dass die Schüler verstehen, wie sie sich beruflich entwickeln müssen“, sagte der medienpädagogische Berater.

Als Leitfaden für die Kompetenzvermittlung stellte er den Orientierungsrahmen „Medienbildung in der Schule“ vor. Dieser weist sechs Kompetenzbereiche aus:

Recherchieren, Erheben, Verarbeiten und Sichern

Kommunizieren und Kooperieren

Produzieren und Präsentieren

Schützen und sicher Agieren

Problemlösen und Handeln

Analysieren, Kontextualisieren und Reflektieren

Jeder Kompetenzbereich ist in fünf Niveaustufen unterteilt. Jede Schule müsse für sich verantworten, wann welche Stufe gelegt werde.

Neben dem Wissen, das Lehrer und Schüler brauchen, sei aber auch die Vermittlung der richtigen Haltung wichtig, betonte der Referent. Nur so seien die Schüler in der Lage zu entscheiden, welche Daten sie preisgeben möchten. Mit deren Umgang seien Schüler häufig sehr freizügig und könnten gar nicht ermessen, welche Informationen aus diesen Metadaten herausgelesen werden könnten.

„Unser gesamtes Privatleben wird digitalisiert“, sagte Tongers. Daher sei das Wissen für die Lehrer so wichtig. Um die richtige Haltung bei den Schülern zu erzeugen, müsse man Argumente bringen. „Bleiben sie auf dem Laufenden, interessiert und offen“, gab er den angehenden Lehrerinnen und Lehrern mit auf den Weg.

ahk