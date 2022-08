Grundsteuererklärung in einfach

Langwedeler Start-up bietet Online-Behördengang zum Finanzamt an

+ © Klee Lena Plücker präsentiert den Internetauftritt mit dem Angebot der Langwedeler Firma. © Klee

Landkreis – Schon das Wort Flurstück-Berechnung lässt eine Reihe von Fragezeichen vor dem geistigen Auge aufploppen. Die Erinnerung an alte Pläne und Grundbuchauszüge. In welchem Ordner waren die nochmal abgelegt? Bis zum 31. Oktober sollen alle Besitzer von Immobilien und Grundstücken ihre Grundsteuererklärung beim Finanzamt abgeben. Und während manche Eigenheimbesitzer schon vor dem Online-Behördenbesuch graut, verwandeln sich in den Augen mancher Steuerberater die Fragesymbole in Dollarzeichen.

Eine kleine Firma in Langwedel ist jetzt angetreten, die Pflichtaufgabe der Eigentümer ab Montag zu erleichtern.

In zehn Minuten ist alles erledigt

In zehn Minuten, so verspricht Lena Plücker, ist alles erledigt. Die Bendingbostelerin hat mit ihrem ehemaligen Schulkameraden Marcel Ahrensfeld und einem langjährigen Freund, Stefan Jörn, die taxellence GmbH gegründet. „Das war eine Idee, auf die wir bei einem Domweihbesuch gekommen sind“, erzählt Plücker.

Zunächst sei da eher die Sektlaune gewesen und das sichere Gefühl, dass ihre Eltern mit der Aufgabe, dem Beamtendeutsch und der Online-Bearbeitung ganz ordentlich gefordert wären. Wie schwierig das manchmal für Nichtfachleute ist und wie wenig die Erklärungen im offiziellen Behörden-Tool der Finanzbehörde helfen, war ihnen bewusst. Auch, dass viele überforderte Nutzer in ihrer Verzweiflung dann den Weg und die Kosten für den Steuerberater auf sich nehmen.

Ahrensfeld und Plücker hatten gemeinsam an den BBS in Dauelsen ihr Abitur gemacht. Der 30 Jahre alte Langwedeler ist mittlerweile selbst Steuerfachmann, Jörn (33 Jahre) ist Programmierer. Damit hatten sie das Knowhow zusammengebracht. Und die Idee wurde langsam zur Zuversicht: „Das geht auch einfacher und schneller.“

Um 0 Uhr heute Nacht wurde die Internetseite „12Grundsteuer.de“ online gestellt, in der das kleine Langwedeler Start-up sein Angebot präsentiert. „Einfach. Schnell. Sicher“, so ist da zu lesen, sollen die Immobilienbesitzerin und der Grundstückseigner ihre Grundsteuererklärung erledigen können. „Man braucht nicht mehr als zehn Minuten dafür“, preist Lena Plücker das Produkt an.

Einfach, schnell und sicher

Sie ist davon überzeugt, sie muss es auch, denn sie hat das Marketing übernommen. Aber sie hat auch gute Argumente: „Bei uns ist das Zertifikat nicht nötig, das den Zugang zu Elster ermöglicht und wir haben eine automatisierte Flurstück-Berechnung.“ Damit liegt ein guter Teil der nötigen Informationen schnell vor und das Tool kann alles Nötige fertig ans Finanzamt übermitteln. „Das geht mit einer elektronischen Signatur, die das Ganze sicher macht“, deutet die 32-Jährige an.

Kostenlos ist der Service aber auch nicht. 59 Euro soll die Erledigung der Aufgabe bei taxellence kosten, berichtet Plücker. Keine Online-Abbuchung oder andere direkte Zahlmethode. „Wir machen das per Rechnung. Das halten wir für die sauberste Lösung“, sagt Plücker.

Große strategische Ziele hat sich das junge Unternehmen nicht gesteckt. Jetzt geht es erstmal um die Grundsteuer. „Wir haben für Kirchlinteln eine Pilotphase vorgesehen“, sagt Pflücker. Ob taxelence sein Angebot ausweiten will, hat sich das Unternehmertrio noch nicht überlegt.

10 Euro Rabatt

gibt taxelence für Leser der Verdener Aller-Zeitung.

Dazu müssen die Kunden nur den Rabattcode „VerdenAllerZeitung10“ eingeben.

Von Ronald Klee