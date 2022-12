Europäische Umweltschule in Walle: Grünkohl vom eigenen Acker

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Das Banner für die neue Umweltschule durften Carola Buck und Anne Grotheer (v. l.) entgegennehmen. © Schule

Die Waller Grundschule ist Europäische Umweltschule. Sie darf sich als erste Grundschule im Stadtgebiet mit diesem Prädikat schmücken.

Verden-Walle – Der Grünkohl genießt aktuell natürlich erhöhte Aufmerksamkeit, jetzt, nach den ersten Frösten besonders, die ihn noch leckerer machen. Er gedeiht auf dem sogenannten Schulacker, und der hat in Walle eine bemerkenswerte Entwicklung eingeleitet. Die Grundschule darf sich als erste Grundschule im Stadtgebiet mit dem Prädikat Europäische Umweltschule schmücken. Schulleiterin Anne Grotheer und Cordula Buck als verantwortliche Lehrkraft nahmen das wandfüllende Banner im Freilichtmuseum Kiekeberg in Rosengarten in Empfang. Eine Jury des niedersächsischen Kultusministeriums hatte sich für die Initiative im nördlichsten Verdener Ortsteil entschieden. Walle befindet sich in guter Gesellschaft. 60 Einrichtungen im ehemaligen Bezirk Lüneburg bekamen den Titel verliehen.

Mangold wächst im Laufe des Jahres auf dem Schulacker, Rote Beten recken ihre Blätter in die Höhe, Kartoffeln und Radieschen sprießen ebenfalls, und noch so einiges mehr. Alles erfreut sich der liebevollen Pflege durch die Sechs- bis Zehnjährigen. Nachmittags rücken sie unter der Leitung von Carola Buck mit Harke und Hacke an und halten die Fläche in Schuss. Das naturnahe Engagement endet nicht mit der Ernte. „Wir verwerten das Gemüse zum Beispiel fürs Frühstück“, sagt Grotheer. In einer Gemeinschaftsaktion mit dem Heimatverein begeben sie sich sogar auf die Spur der ursprünglichen heimischen Küche. „Eine Damengruppe kocht mit den Kindern.“

Allerdings können sich die Waller Erst- bis Viertklässler nicht lange auf ihren Lorbeeren ausruhen. Schon im Februar beginnt der Countdown zur nächsten Umweltschul-Qualifikation. Eine zentrale Rolle nimmt weiter der Schulacker ein. „Wir beschäftigen uns mit dem Thema Mulchen. Der Rasenschnitt, zum Beispiel, er soll jetzt zur Verbesserung der Bodenbeschaffenheit beitragen“, sagt die Schulleiterin. Darüber hinaus werde das Müllsystem umgestellt. „Nicht alle Schüler wissen wohin mit ihren unterschiedlichen Müllsorten. Mit einem Farbsystem werden wir die Mülltrennung vereinheitlichen.“ Und dann das Altpapier. „Im Prinzip ist es kompostierbar. Auch dieses Themas werden wir uns annehmen.“ Eine Projektwoche im Frühjahr runde das Programm der Umweltschule ab.

Eine Auszeichnung, die der Waller Schule wie auf den Leib geschneidert ist. „Wir liegen hier ideal im Grünen, wir befinden uns in dörflicher Lage, wir liegen in der Natur. Schon allein deshalb kommt für uns eine Bewerbung sehr in Frage“, so Grotheer. Gleichzeitig werde der Blick der Jungen und Mädchen für den Naturschutz geschärft, für den Klimaschutz. „Das hat einen hohen Identifikationscharakter. Das ist für Kinder greifbar.“