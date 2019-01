Grünes Licht bei den Dauelser Bogenschützen für eigene Wettbewerbe

Verden-Dauelsen - Grünes Licht für eigene Wettbewerbe haben die Bogenschützen im Schützenverein Dauelsen dank einer 1.000-Euro-Spende der Volksbank Aller-Weser. Das Geld wurde für eine dringend benötigte Bogenampel verwendet, die bei Wettbewerben unverzichtbar ist. Die Gesamtkosten betragen 1.500 Euro, das fehlende Drittel hat Spartenleiter Kay Schuster aus seiner Privatschatulle dazu gegeben.

Bislang mussten sich die Bogenschützen mit Laptop und Monitor behelfen. Draußen auf dem Übungsplatz in Dauelsen ging das gar nicht. Umso größer war die Freude über die überraschende Spende. „Wir hatten uns vor zwei Jahren bei einer Verlosung anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Volksbank um eine Spende beworben“, berichtete Schuster. Damals waren 30-mal 1250 Euro aus den Reinerträgen verlost wurden. Die Bewerbung war bei der Volksbank nicht gelöscht worden. Und so kam es jetzt zu dem unerwarteten Geldsegen.

„Weil bei den Bogenschützen viel für Kinder und Jugendliche gemacht wird“, begründete Ralf Radeke, Regionalmarktleitung Verden der Volksbank Aller-Weser, die Auswahl des Empfängers. „Das ist ein lobenswertes Engagement und hat uns überzeugt.“ Anlässlich der offiziellen Inbetriebnahme besuchte er die Bogenschützen bei ihrem Training.

„Wenn wir selbst Wettbewerbe durchführen, brauchen wir die Ampel“, erklärte Schuster. Sie zeigt den Bogenschützen unübersehbar die rote Phase, in der nicht geschossen werden darf, und die 120 Sekunden dauernde grüne und gelbe Phase. Unverzichtbar seien solche Ampeln bei großen Wettbewerben wie der Landesmeisterschaft am letzten Januar-Wochenende in der Heidmarkhalle in Bad Fallingbostel. Gleich sechs der etwas mehr als 60 Bogenschützen des Schützenvereins Dauelsen werden dort antreten.

Wer das Bogenschießen ausprobieren und es vielleicht auch so weit schaffen möchte, kann einfach beim Training vorbeischauen. Sonnabends, von 12 bis 13.30 Uhr, üben Schüler und Jugendliche, im direkten Anschluss die Erwachsenen. Sonntags von 10 bis 12 Uhr ist Training für alle Altersgruppen. Bis Ende März fliegen die Pfeile noch in der Sporthalle bei der Kreisverwaltung, ab April auf dem Bogensportplatz am Bettenbruch in Dauelsen.

wb