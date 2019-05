Die Grünen hängen die SPD bei der Europawahl ab

Stimmenverteilung in der Stadt Verden

Verden - Von Erika Wennhold. Nicht nur europaweit ist für den Umwelt- und Klimaschutz gewählt worden, auch in der Stadt Verden. Themen, die bei den Wahlen im Jahr 2014 eine noch nicht so große Rolle gespielt haben, brennen den Menschen offensichtlich immer mehr unter den Nägeln. Zwar lag die Wahlbeteiligung im Jahr 2014 bei nur 44 Prozent (aktuell bei 63 Prozent), dennoch ist der Sprung, den die Grünen in der Stadt Verden gemacht haben, deutlich: Mit 2 940 Stimmen (22,90 Prozent) haben die Grünen die SPD abgehängt.