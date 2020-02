Großprojekt Stadtkante Verden nimmt wieder Fahrt auf

Verden – Die Stadt Verden hat erste Klarheit über die weitere Vorgehensweise beim Großprojekt Stadtkante gewonnen. „Wir können das alte Ausschreibungsverfahren beenden, ohne weitere juristische Schritte gehen zu müssen“, erklärte Bürgermeister Lutz Brockmann auf Nachfrage.

Damit sei der Weg frei für ein neues Verfahren, und die Stadt sei wieder Herr des Verfahrens. Das habe er der Stadtpolitik im nichtöffentlich tagenden Verwaltungsausschuss mitgeteilt.

Während gegenwärtig Bagger die letzten Reste des alten Postgebäudes beseitigen und schon der Betonklotz namens Kaufhalle aus dem Stadtbild verschwunden ist, bleibt allerdings unklar, welche weiteren Schritte gegangen werden sollen. Ein Neustart mit Architektenwettbewerb ist genauso möglich wie beispielsweise ein Zugriff auf schon vorhandene Pläne. „Alles noch offen“, sagt Brockmann, „das werden die politischen Gremien in den nächsten Wochen entscheiden.“ Ein Nennen einer konkreten Verfahrensweise sei zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation.

Unter Zeitdruck sehe er sich nicht gesetzt. „Gewiss, alle fragen nach dem weiteren Vorgehen, aber das zeigt lediglich, wie groß das Interesse in der Bevölkerung ist“, so Brockmann. Man müsse jetzt unter anderem ausloten, wie die neuen Rahmenbedingungen zu bewerten seien. „Da hat sich im Vergleich zum früheren Verfahren einiges verändert“, so das Stadtoberhaupt, „immerhin sind die bisherigen Gebäude ,entmietet‘ und sogar schon abgerissen. Das macht die gesamte Fläche attraktiver für Investoren.“ Lange werde die „Neu-Beurteilung“ freilich nicht dauern: „Die Fraktionen wollen sich zeitnah positionieren.“