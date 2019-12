Großes Potenzial in jedem Mitwirkenden

Elfte Auflage von Tanz macht Schule in der Verdener Stadthalle begeistert Publikum

+ Ausdrucksstarke Performance der Oberschüler.

Verden – Tanz macht Schule die Elfte: Am Donnerstagabend feierte das inklusive Theaterprojekt von Tintenklecks Verden und Tanzwerk Bremen in der nahezu ausverkauften Verdener Stadthalle Premiere. Bei der Schulvorstellung am Tag darauf waren sogar alle Plätze besetzt, als die über 100 Tänzer, mit und ohne Einschränkungen, die Ergebnisse monatelangen Probens präsentierten.