Verden – Ganz neu ist die Campus Oberschule. Was es dort alles gibt, wie dort gearbeitet wird, das konnten die Besucher beim Tag der offenen Tür erfahren. Ein buntes Programm mit vielen Vorführungen und Aktionen wartete auf zukünftige Schülerinnen und Schüler. Gemeinsam mit ihren Eltern hatten sie Gelegenheit, die aus der ehemaligen Haupt- und Realschule neu entstandene weitläufige Schullandschaft zu entdecken.

„Alle sollen heute sehen, was es mit dem Verdener Campus auf sich hat. Entstanden ist ein großes Feld des Lernens, das es nun gilt, mit Leben zu füllen“, sagte Schulleiter Christian Piechot zur Begrüßung. Gegen Ende der Veranstaltung stellte er in einem Vortrag das Lernkonzept der Oberschule vor.

Ein Kernpunkt von Campus ist das personalisierte Lernen, mit dem Schüler individuell gefördert werden. Wie es funktioniert, wurde zudem an einem Infostand erklärt. Darüber hinaus stellten die Schüler ihre Schule, den Unterricht und die AGs mit einem vielseitigen Programm vor.

Zur Eröffnung zeigte die Tanz-AG der fünften Klassen unter der Leitung von Zsolt Cseke vom Grün-Gold-Club Bremen, was sie drauf haben. Neben flotten Choreografien wurde sogar paarweise langsamer Walzer und Cha Cha Cha getanzt.

Der Jahrgang sieben stellte auf der Bühne die Balladen vor, die zuvor im Unterricht erarbeitet wurden. So wurde zum Beispiel eindrucksvoll Fontanes „John Maynard“ in Szene gesetzt. Über Langeweile konnten sich die Besucher wahrlich nicht beklagen. In der Sporthalle war eine Bewegungslandschaft aufgebaut, in den naturwissenschaftlichen Fachräumen konnten die Kinder verschiedene Experimente durchführen, im Kunstraum gab es eine Einführung in die Technik der Frottage, im Werkraum kreisten die Papierflieger, in der Schulküche konnten die Kinder ihr Wissen bei einem Zuckerquiz unter Beweis stellen und auf dem Schulhof drehte die Mofa-AG ihre Runden.

Die Schülerfirma und der Fachbereich Französisch hatten zudem in der Mensa eine Waffel- und Caféteria eingerichtet. Nach der Verleihung des Zertifikats „Tanzsportbetonte Schule“ durch den Tanzsportverband Niedersachsen (wir berichteten), heizte die Schülerband den Gästen zum Abschluss noch einmal ordentlich ein. ahk