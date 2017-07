Große Mehrheit der Schützen stimmt für den Neubau

Dauelser wollen neues Domizil errichten

+ 91 Prozent der bei der Versammlung anwesenden Vereinsmitglieder stimmten für einen Neubau. - Fotos: Bruns

Dauelsen - Deutlicher hätte die Entscheidung kaum ausfallen können. Mit einer Mehrheit von 91 Prozent haben sich die Dauelser Schützen für den Bau eines neuen Vereinsdomizils am Bettenbruch ausgesprochen. Bei ihrer jüngsten Versammlung in dem bis Monatsende zu räumenden Schützenhaus haben die Mitglieder am Donnerstagabend in geheimer Abstimmung den Startschuss für den Neubau gegeben.