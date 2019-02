Große Herausforderung

Theater AG wagt sich an das Stück „Die 12 Geschworenen“

+ Unter den zwölf Geschworenen macht sich Empörung, Wut und Verzweiflung breit. Dargestellt von Schauspielern der Theater AG am Gaw.

Verden - Szene wiederholen und noch mal wiederholen: Die Theater AG am Gymnasium am Wall steckt mitten in den Vorbereitungen für das Theaterstück „Die 12 Geschworenen“ von Reginald Rose und Horst Budjuhn, das im März gleich viermal auf der Bühne der Schulaula aufgeführt werden soll. Nach „Peer Gynt“ und „Die Räuberinnen“ haben die Spielleiter Sarina Wilhelm und Per Dittmann in ihrer dritten Zusammenarbeit den Theaterstoff mit den schauspielernden Schülern aktualisiert und so einen zeitlosen Bezug zur heutigen Lebenssituation geschaffen.