Großartige Musik in Verden: Faszination Domorgeln

Zum Zuhören und Hingucken: Die neobarocke Orgel im Dom. © Hasselhoff

An allen Dienstagen in den Monaten Mai und Juni laden Domkantor Robert Selinger und der Dominformationsdienst zu Orgelmusik und Führungen durch den Verdener Dom ein.

Verden – In den Monaten Mai und Juni besteht an allen Dienstagen um 17.30 Uhr die einzigartige Möglichkeit, an einem Abend zwei Erlebnisse verbinden zu können. Der neue Domkantor Robert Selinger und die Mitglieder des Dominformationsdienstes laden ein, großartige Musik an einzigartigen Instrumenten zu erleben und zugleich den faszinierenden historischen Raum des Verdener Doms zu entdecken.

Kurzes Konzert und Erläuterungen zu den Instrumenten

In einem kurzen Konzert von 30 Minuten spielt Domkantor Robert Selinger an den beiden großen Domorgeln und gibt Erläuterungen zu den Instrumenten. Die Auswahl der Musikstücke wechselt an jedem Dienstag und ist stilistisch abgestimmt auf die besonderen Eigenheiten der neobarocken Orgel und der romantischen Orgel. Da dürfen natürlich Teile aus den Kompositionen einerseits der alten Meister wie Johann Sebastian Bach, Vincent Lübeck und Dietrich Buxtehude, aber auch andererseits der „neueren Meister“ wie Louis Vierne, Charles-Marie Widor und Felix Mendelssohn Bartholdy nicht fehlen.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, mehr über den Raum zu erfahren, in dem zuvor diese wunderbare Musik erklungen ist.

Besucher sind eingeladen an einer Führung teilzunehmen

Die Besucher sind eingeladen, noch eine Weile im Dom zu bleiben und an einer Führung teilzunehmen, die Informationen zur Geschichte des Bistums, der ehemaligen Dome und des heutigen gotischen Domes enthält. Auch hier muss wie bei dem Orgelkonzert eine Auswahl aus den nahezu 1 200 Jahren erfolgen, die von den Anfängen des Bistums bis heute vergangen sind. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, auf Fragen der Besucher einzugehen.

Insgesamt bietet sich die Möglichkeit, Musik aus vier Jahrhunderten, vorgetragen auf den beiden großen Domorgeln, zu erleben und den beeindruckenden Raum des gotischen Domes mit seiner Geschichte aufzunehmen.

Moderater Eintritt Zur Erhaltung der historischen Substanz wird ein moderater Eintritt von fünf Euro erhoben, der an der Abendkasse zu entrichten ist. Das Angebot findet im Mai und Juni an jedem Dienstag um 17.30 Uhr statt.