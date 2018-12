Der größte Trubel herrscht nach Einbruch der Dunkelheit

Verden - Der Verdener Weihnachtsmarkt ist auf die Zielgerade eingebogen. Nur noch heute glitzert und funkelt es auf der Festmeile. Die Besucher können noch einmal Glühwein, Bratwurst und andere Leckereien genießen, das Angebot der Kunsthandwerker und Hobbykünstler durchstöbern und sich ein letztes Mal am Bühnenprogramm für Klein und Groß erfreuen.

Die erste Bilanz der Organisatoren vom Verein Veranstaltungen für Verden, der Schausteller und Marktbeschicker fällt überwiegend zufrieden aus und bestätigt erneut, dass der vierwöchige Weihnachtsmarkt den Vergleich zu größeren Städten durchaus aushält. „Wir sind sehr zufrieden und gehen von durchschnittlich mehreren tausend Tagesgästen aus, wobei der größte Trubel natürlich mit Einbruch der Dunkelheit und an den Wochenenden herrschte. Hin und wieder waren die räumlichen Kapazitäten des Weihnachtsmarktes restlos ausgeschöpft“, zogen der Vereinsvorsitzende Hüseyin Tavan, sein Stellvertreter Sascha Schau, Mario Uhse, Sergio Schau, Gerhard Paepke und Ben Jayman aus Veranstaltersicht ein positives Resümee. Auch wetterbedingt habe man kaum Ausfälle registriert. „Die Verdener sind hart im Nehmen, schmerzfrei und witterungsresistent“, hieß es.

„Wir haben den Markt jetzt im achten Jahr organisiert, und er war hinsichtlich Besucher und Umsatz abermals sehr erfolgreich“, so Tavan. Er freue sich, dass das Engagement des Vereins weithin Wirkung zeige.

„Wir haben nach wie vor die Familien- und Kinderfreundlichkeit im Blick.“ Schau erzählt, dass sich der Aufbau der Hütten und das neue Lichtkonzept bewährt habe, dass man aber kontinuierlich an Verbesserungen arbeite. „Auch der Platz für die Bühne wird jährlich neu diskutiert“, so Schau.

Und was sagen die Aussteller selbst? „Ich falle jeden Abend wie tot, aber rundum glücklich in mein Bett“, strahlt Petra Zimmermann. Die Hütte der Hobbykünstlerin ist mit handgemachtem Modeschmuck und einem umfangreichen Sortiment an dekorativen Dingen bestückt, die sie in Handarbeit herstellt. „Ich bin jetzt zum fünften Mal dabei und ich kann sagen, dass mir der Weihnachtsmarkt so ans Herz gewachsen ist, dass ich das ganze restliche Jahr über von den Erlebnissen zehre.“ Sie komme bestimmt auch 2019 wieder. Und der Umsatz? „Ich bin zufrieden“, schmunzelt sie.

Die Geschäfte liefen gut, sagt auch Elke Cox die sich zu den Ur-Gesteinen des Weihnachtsmarkts zählt, wo sie seit rund 15 Jahren mit selbstgemachter Keramik und Vogelfutterglocken die Sortimente in den Hütten bereichert. „Als Hobbykünstlerin habe ich vielleicht bescheidenere Erwartungen, aber die haben sich rundum erfüllt.“

Auch viele Besucher von außerhalb hätten sie angesprochen und gesagt, wie schön sie den Weihnachtsmarkt fänden. Klar, dass die kreative Frau aus Langwedel 2019 wieder dabei sein möchte, und zwar für die gesamte Weihnachtsmarktzeit. Eher gemischt fällt die Bilanz von Timo Oehlrichs aus, der seinen Onkel Arno Liebling beim Verkauf von Knipp, Grünkohl und Spanferkel vom Spieß unterstützt. Rundum zufrieden ist indes Schmalzkuchenbäcker Michael Meyer. „Die Menschen sind nett und freundlich und die Schmalzkuchen, ob mit Puderzucker oder mit Nutella, verkaufen sich gut.“

Übrigens: Am heutigen letzten Veranstaltungstag werden, wie schon in den Vorjahren, die 100 Tannenbäume, die zur Dekoration der Marktmeile dienten, für je fünf Euro für den guten Zweck verkauft. Nutznießer der Aktion, die um 14 Uhr startet, sind diesmal der Verein Verden hilft und das Frauenhaus Walsrode. J nie