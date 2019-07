Grillen, in die Heide oder auf die Farm?

Verden – Druckfrisch erschienen ist der Seniorenkalender für das dritte Quartal mit drei sommerlichen Veranstaltungen. Das Mehrgenerationenhaus Verden-Ost, Hoppenkamp 6, lädt für Donnerstag, 18. Juli, 15 bis 18 Uhr, zu einem gemütlichen Grillnachmittag mit Bingo ein. „Bingo kommt immer gut an und im Sommer bietet sich Grillen an“, kommentiert die Seniorenbeauftragte Christine Klasen das Angebot. Bei Würstchen, selbst gemachten Salaten, kühlen Getränken und etlichen Bingorunden ist das Ziel, die Gäste miteinander ins Gespräch kommen zu lassen. „Ich freue mich, dass wir mehrere Veranstaltungen gemeinsam mit dem Seniorenbüro durchführen. Durch diesen Kontakt kommen auch neue Besucher zu uns“, erzählt die Leiterin des Mehrgenerationenhauses, Christel Kijewski.

Am Donnerstag, 15. August, steht anstelle der traditionellen Schifffahrt diesmal eine Busfahrt in die Lüneburger Heide mit ihren Schnuckenherden und Hochmoorlandschaften auf dem Programm. „Das haben wir 2015 schon einmal angeboten, und es wurde sehr gut angenommen“, erinnert sich Wolfgang Paul vom Verdener Seniorenbüro. Mit einem Reisebus geht es nach Schneverdingen in das Café „De Kaffeestuuv“. „Dort gibt es Kaffee, Tee und ein reelles Stück Kuchen“, verspricht Paul. Anschließend sei noch Zeit für einen Spaziergang durch den Heidegarten. Rollatoren können mitgenommen werden. Der Weg vom Lokal bis zum Heidegarten beträgt circa 1500 Meter. Es besteht aber auch die Möglichkeit, mit dem Bus bis zum Garten zu fahren. Abfahrt ist um 13.15 Uhr am ZOB. Hier kommt der der Bus gegen 18.15 Uhr auch wieder an.

Nach den zwei erfolgreichen Veranstaltungen in den vergangenen beiden Jahren darf auch diesmal ein Besuch auf der Stadtwaldfarm, Am Bürgerpark 33, nicht fehlen. Am Freitag, 27. September, 15 bis 18 Uhr, gibt es mitten in der Natur interessante Aktionen für Jung und Alt, selbst gemachte Leckereien, lustige Spiele und natürlich die Tiere der Stadtwaldfarm zum Anfassen. Auch die Kinder des Mehrgenerationenhauses freuen sich auf den Nachmittag mit den Senioren. „Die eigenen Enkel können natürlich gern mitgebracht werden“, betont Christine Klasen. Highlight wird der Auftritt der Kindertheatergruppe „Ramp(p)enlicht-Kids“ von Michaela Rampp sein.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es ab sofort bei der Tourist-Information. Die Karten für die Fahrt in die Lüneburger Heide kosten 8,50 Euro. Hier können pro Person maximal zwei Karten erworben werden. Die Karten für die beiden anderen Angebote gibt es für drei Euro.

Der Seniorenkalender liegt ab sofort an den bekannten Stellen aus. Mehr Informationen zu den Ausflügen gibt es bei Lena Fietkau, Telefon 04231/12240, E-Mail lena.fietkau@verden.de, oder dienstags, 10 bis 12 Uhr, im Seniorenbüro, Telefon 04231/12340, E-Mail seniorenbuero@verden.de. ahk