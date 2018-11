Grenzüberschreitung für die Sicherheit

Verden - Den Kompromiss zwischen Straßenbau-Wünschen und finanziellen Möglichkeiten zu finden, ist eine der Aufgaben des Kreistags bei den Haushaltsberatungen. So auch bei dem, was er sich für Bau und Unterhaltung im kommenden Jahr vornimmt.

Dass dabei die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer ganz oben in der Rangliste steht, versteht sich von selbst. Als der Grüne Frank-Peter Seemann im Fachausschuss im Sinne dieser Sicherheit über die Zuständigkeit des Landkreises hinaus gehen wollte, hatte er eine Grenze überschritten, über die ihm weder der Landrat noch die anderen Kreistagsfraktionen folgen wollten.

Allzu gern hätte Seemann den Radwegebau an der Landesstraße zwischen Brunsbrock und Jeddingen vorangetrieben. Zuständigkeit hin oder her. Der Landkreis könne doch mit der Übernahme von Planungskosten dafür sorgen, dass die Sicherheit der Radfahrer in dem gefahrenträchtigen Straßenabschnitt an der Kreisgrenze schneller hergestellt wird. Das Land Niedersachsen als Baulastträger und seine Straßenbaubehörde werden das Projekt, das auch der Nachbarkreis Rotenburg anstrebt, zeitnah nicht in Angriff nehmen können.

Landrat Peter Bohlmann war indes kein Freund von Seemanns Idee. „Wenn der Landkreis in die Erfüllung von Landesaufgeben einsteigt, geht das zu Lasten seiner eigenen Aufgaben“, argumentierte der Verwaltungschef. Auf der Prioritätenliste von Fachdienstleiter Werner Stadtlander steht für das kommende Jahr die Erweiterung des Radwegenetzes an Kreisstraßen unter anderem zwischen Armsen und Hohenaverbergen und zwischen Ottersberg und Eckstever oben an. Dem Grundsatz des Kreistages folgend seien das neben dem Ausbau der Kreisstraße 9 Projekte, die das Land zu 60 Prozent fördert. Dennoch bleibt für den Kreis ein Anteil an den Investitionen von über 800 000 Euro.

Auch die Radler-Brücke am Intscheder Wehr hat der Fachdienstleiter in der Planung. Sie soll Radfahrern das Überqueren der Weser ermöglichen, wenn sie nach der Erneuerung des Übergangs am Wehr nicht mehr über den Fluss gelangen können. Grundsätzlich hätten andere betroffene Behörden keine Einwände gegen das Projekt, berichtete er. Baukosten veranschlagt Stadtlander mit 3,6 bis 4,9 Millionen Euro. Auch davon würden 60 Prozent vom Land getragen. Nicht förderfähig seien allerdings die 650 000 Euro für die Planung.

Umgesetzt werde das Vorhaben allerdings kaum vor 2023. Für das kommende Jahr hat sich der Fachdienstleiter allerdings noch einige dringende Instandsetzungen an Kreisstraßen vorgenommen, die sich allein schon zu einem Gesamtbetrag von 1 320 000 Euro aufsummieren. Stadtlanders Rangliste von Maßnahmen würde durcheinandergebracht und zeitlich verschoben, wenn der Fachdienst Straßen Seemanns Antrag folgen würde und sich mit dem Radweg an der Landesstraße befassen müsste, gab Bohlmann zu bedenken. „Mittel und Personal sind nun mal begrenzt.“

Der Landrat sah aber auch einen enormen Aufwand an Bürokratie entstehen, wenn die beiden betroffenen Landkreise und die Gemeinden sich mit dem Land abstimmen müssten. Da sei es besser, wenn alles bei der Landesbehörde für Straßenbau in einer Hand bleibe.

Zweifel hatte Günter Lühning, dass den Bürgern ein solches Gerangel um Zuständigkeiten zu vermitteln sei, warnte der christdemokratische abgeordnete seine Kollegen im Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Bauausschuss. Dass der Landkreis seine eigenen Projekte hintanstellt, um Landesaufgaben zu erfüllen, behagte ihm aber auch nicht. Und das ging den anderen Ausschussmitgliedern offenbar genauso, denn der Antrag der Grünen fand keine Unterstützung. Das Gesamtpaket Haushalt befürwortete der Ausschuss mit einer Enthaltung. - kle

