30-Grad-Grenze adieu: Was man bei Hitze beachten sollte

Temperaturen deutlich über der 30-Grad-Grenze, kein laues Lüftchen weht und weit und breit ist keine schattenspendende Wolke in Sicht: Der aktuell herrschende Sommer macht allen zu schaffen. Wie die aktuelle Lage rund um Verden ist und was bei der Hitze beachtet werden sollte, haben wir in diesem Artikel gesammelt.

Verden – „36 Grad und es wird noch heißer...“ – so prophezeite es uns schon das deutsche Elektropopduo „2raumwohnung“ im Februar 2007. Jetzt, im Sommer 2019, scheint sie Wirklichkeit zu werden: Die Temperaturen steigen und steigen, ohne, dass ein Ende in Sicht ist. Was das konkret für Straßen sowie Mensch und Tier bedeutet, haben wir nachgefragt.

Insbesondere Fahrbahnen aus Beton können durch de Hitze beschädigt werden. Je wärmer es wird, desto mehr heizen sie sich auf und beginnen sich auszudehnen. Sobald die Fugen dafür nicht mehr ausreichen, schieben sie sich senkrecht nach oben. Meistens seien neue Autobahnen von dieser Art von Straßenschäden betroffen, erklärt Ulrich Fricke, Leiter der Kreisstraßenmeisterei (KSM) Verden. „Bis jetzt ist aber noch keine Fahrbahn derart beschädigt“, stellt Fricke klar und hofft, dass das auch weiterhin so bleibt. Denn im Falle eines Hitzeschadens müsse die Betonplatte entweder komplett herausgenommen oder der betroffene Teil – sofern möglich – herausgeschnitten werden. Für diese Arbeiten müsste die Straße dann gesperrt werden.

Auch auf den Autobahnen 1 und 27 gibt es bis jetzt noch keine Hitzeschäden: „Wir beobachten die Situation“, so Jörg Heitmann, technischer Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Oyten.

„Niemals sollte man sein Haustier bei dieser Hitze im Auto lassen. Da ist es nach nur wenigen Minuten wie in einem Backofen“, stellt Heidi Seekamp, Leiterin des Tierheims Verden, mit Nachdruck klar. Wenn man bei dieser Hitze ein Tier sieht, dass in einem Auto eingeschlossen ist, sollte man sofort die Polizei alarmieren, sofern der Besitzer nirgendwo aufzufinden ist. Grundsätzlich sollte man aber unnötige Fahrten mit dem Haustier vermeiden. Das gelte auch für Spaziergänge: „Am besten nur ganz früh oder ganz spät abends gehen, wenn es am kühlsten ist.“ Außerdem sollte man keine ausführlichen Runden mit seinem Vierbeiner drehen oder zu lange mit ihm spielen. Wer seinem Hund etwas Gutes tun möchte, kann für ihn zum Beispiel ein kleines Schwimmbecken aufbauen.

„Die Hitze geht auf den Kreislauf der Tiere, deswegen sollte man ihn möglichst ruhig halten“, mahnt Seekamp. Kleintiere wie Meerschweinchen oder Hasen dürfen mit ihrem Stall nicht in der Sonne stehen: „Am besten holt man sie rein und stellt sie da an einen kühlen Ort. So oder so brauchen sie aber einen schattigen Platz, an den sie sich zurückziehen können“, erklärt die Leiterin.

Gesundheit

Ausreichend trinken, nicht zu sehr anstrengen und auf seine Mitmenschen achten, all das empfiehlt Jutta Dreyer, Amtsärztin in Verden. „Der menschliche Aspekt kommt bei solch einer Hitze oft viel zu kurz“, so Dreyer. Es sei wichtig, aufeinander zu achten. Insbesondere bei Kindern sollte darauf geachtet werden, dass sie eine geeignete Kopfbedeckung tragen. Meiden sollte man stark gewürzte Speisen, durch die könne es zu starken Schweißausbrüchen kommen: „Lieber leichtere Kost essen, zum Beispiel Wassermelone oder anderes Obst“, rät die Amtsärztin. Wer im Büro lange auf einer Stelle sitzt, sollte öfters aufstehen und etwas Fußgymnastik betreiben. Wer trotz des Wetters draußen arbeitet, und/oder körperlich tätig ist, sollte mindestens zweieinhalb bis drei Liter am Tag trinken. „Sport sollte man höchstens früh morgens oder spät abends treiben“, erklärt Dreyer. Darüber hinaus sollte man die eigene Wohnung kühl halten und die Rolläden schließen.

Bisherige Notfälle

„Bis jetzt hatten wir kaum Leute, die mit einem Sonnenstich oder -brand in der Notaufnahme gelandet sind“, so Ralf Weßel, Chefarzt in der Aller-Weser-Klinik. Lediglich ein paar ältere Leute, die zu wenig getrunken haben. Weßel hofft, dass das weiterhin so bleibt, trotz der stetig steigenden Temperaturen.